TÄNA OTSEPILT | Maicel Uibo osaleb koos Mayeri ja Kauliga omapärasel võistlusel: ma ei tea üldse, mida oodata

Tegemist on praeguse aja kolme tugevama mitmevõistleja jõuprooviga, sest Mayer on kümnevõistluse maailmarekordimees, Kaul valitsev maailmameister ja Uibo mulluse MMi hõbemedalimees.

Pühapäevasel jõuproovil teeb Mayer oma alad läbi kodumaal Montpellier`s, Kaul Saksamaal Mainzis ja Uibo USA-s Clermonti võistlusareenil.

Võistlus algab teivashüppega, kus sportlastel tuleb 10 minuti jooksul võimalikult palju kordi alistada kõrgus 4.00. Järgnevalt on kavas kuulitõuge, kus on vaja 10 minuti jooksul saata 7,26-kilone raudmuna võimalikult palju kordi vähemalt 12 meetri kaugusele. Tunniajane "triatlon" lõppeb joonejooksuga, kus tuleb viie minuti jooksul võimalikult palju kordi läbida 20-meetrine vahemaa.

Uibo tunnistas, et ei tea üldse, mida sellelt jõuproovilt oodata. "Ma arvan, et ma olen pisut autsaider. Kindlasti tuleb see aga lõbus võistlus. See meenutab meie igapäevatööd, kus me jookseme, hüppame ja tõukame, aga antud juhul on see vimkaga võistlus, sest loeb korduste arv. Ma ei tea üldse, mida oodata, sest ma pole sarnaselt Kaulile kolm kuud teivast hüpanud ega ole ka kuuli tõuganud," kommenteeris Uibo.

Mayer usub, et kerge favoriit peaks olema Kaul. "See formaat on natuke nõudlik, sest me pole harjunud sellise vastupidavuse aspektiga. Me oleme pigem sprinterid, mitte aga vastupidavusala sportlased. Ma ei tea, kuidas läheb, aga arvan, et Niklas on selles hea ja me peame teda jälitama," lausus prantslane.

Võistlus algab pühapäeval meie aja järgi kell 18 ning seda näeb otseülekandes Maailma Kergejõustikuliidu YouTube`i kanalilt ja koduleheküljelt.