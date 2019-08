TÄNA | Kas Kirt ja teised kergejõustiku esinumbrid suudavad tõsta Eesti EM-il esiliigasse?

Mullu jäi Eesti esiliigas kümnendaks ning kukkus koos Bulgaaria ja Taaniga teise liigasse. Lisaks tuleb meil konkureerida Sloveenia, Austria, Läti, Horvaatia, Küprose, Gruusia, Iisraeli, Luksemburgi ja Maltaga.

Võistkondlik EM koosneb kokku neljast liigast: superliiga (12 tiimi), esiliiga (12), teine liiga (12) ja kolmas liiga (12). Kuna süsteemi muudetakse ja superliigasse jääb alles vaid kaheksa tiimi, siis tõuseb seetõttu tänavu teisest liigast esiliigasse vaid võitja, samas madalamale langeb koguni viis võistkonda.

„Eesmärk on ikkagi võita, see oleks super,” lausus koondise juht Kristel Berendsen, kelle sõnul on tänavu märkimisväärselt kergem tõusta, järgmiseks hooajaks tuleb ju esiliigast juurde viis korralikku võistkonda, kellega peab siis konkureerima. „Meil on põhimõtteliselt maksimaalne koondis koos, mõne erandiga. Pealegi oleme paati saanud Ksenija Balta.”