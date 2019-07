TÄNA | Kas Hausenberg sekkub EM-il medalimängu ja millise maiuspala pakub Kirt Teemantliigas?

Lisaks meeste odaviskele on täna Teemantliigas mitmeid teisi huvitavaid võistlusi, näiteks näeme, millisesse vormi on kerkinud Maicel Uibo abikaasa Shaunae (võistleb 200 meetri jooksus), mida suudavad 100 meetri sprindis ameeriklane Noah Lyles ja Justin Galtlin ning 1500 meetri jooksus norralased Jakub ja Filip Ingerigtsen. Väga esinduslik on ka meeste kolmikhüppe stardinimekiri: Will Claye (18.14), Christian Tayler (18.21) ja Pedro Pablo Pichardo (18.08).

Gävles toimub kell 17.30 meeste kaugushüppe lõppvõistlus ja kell 20 meeste kuulitõuge. Kaugushüppe eelvõistlusel hüppas Hans-Christian Hausenberg eile lubatust tugevama tuule toel 7.98 ning õnnestumise korral võib täna medalimängu sekkuda. Kuulitõukes oleme esindatud koguni kahe mehega, finaali jõudis nii Kert Piirimäe kui ka Jander Heil. Lisaks võistleb täna tõkkesprinter Johannes Treiel, 400 meetri tõkkejooksja Karl Erik Nazarov ja seitsmevõistleja Margit Kalk, kes avapäeva järel hoidis 3274 punktiga 14. kohta.

U23 EM-i saab jälgida otsepildis Euroopa kergejõustikuliidu kodulehe vahendusel. Teemantliigast teeb ülekande TVPlay Sports. Delfi kajastab sündmusi otseblogis.

Teemantliiga ajakava, stardinimekirjad ja tulemused.

U23 EM-i ajakava, stardinimekirjad ja tulemused.