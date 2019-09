TÄNA DELFI TV-s | Suur rahvapidu ehk Tallinna Sügisjooks tähistab kahekümnendat juubelit

Delfi Sport RUS

Tallinna maratoni ja sügisjooksu erinevatele distantsidele on tänase seisuga registreerinud üle kahekümne ühe tuhande jooksusõbra ja liikumisharrastaja. Rekordiliselt on külalisi välisriikidest, mis teeb Tallinna maratonist ajaloo suurima välisosalejatega spordisündmuse Eestis. Tallinnas on starti tulemas 65 riigi jooksjad.