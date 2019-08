TÄNA DELFI TV-s | Eesti meistrivõistlused: Balta ründab MM-normi, kas Kanter suudab Kupperit üllatada?

Kell 16.20 algavs naiste kausgushüppes üritab Ksenija Balta alistada Doha MM-i normi, mis on 6.72. Eelmisel nädalal Horvaatias Varaždinis toimunud võistkondlikul EM-il sai hooaja avanud Balta kirja 6.52.

Kergejõustikugurmaanidele, keda huvitavad ka detailid, üks huvitav nüanss: Balta on pisut muutnud hoojooksu. „See on läinud pikemaks ja algus on teistsugune, enam ei lähe ma hüppega, vaid paigalt,” selgitas Balta.

Meeste kettaheide algab kell 17.50. Ametlikult karjääri lõpetanud olümpiavõitja Gerd Kanter esitab väljakutse Martin Kupperile. Viimati oli Kamila Skolimowska memoriaalil vahe üsna väike, Kanter heitis 60.06, Kupper 62.58. Kanterit kannustab teinegi siht: vaja on üle lüüa Aleksander Tammertile kuuluv Eesti M40 klassi veteranide rekord 61.38. M35 klassis jäi tal Tammerti 66.58 ületamata.

Rasmus Mägi kell 16.45 algavas 400 meetri tõkkejooksus starti ei tule, suursoosik on Jaak-Heinrich Jagor.

Vaata kogu ajakava.

Esmakordselt saab Eesti meistrivõistlustest läbi Sportity mobiiliäpi (töötab nutitelefonis ja tahvelarvutis) näha live-tulemusi. Selleks tuleb alla laadida Sportity äpp, parool on EMV2019.