Täna avati Kääriku spordikeskuse uued rajatised ja hooned

Kääriku Spordikeskuse kergejõustikustaadionil avati sümboolse treeningoda viskega Eesti Vabariigi Kultuuriministri Tõnis Lukase, Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa, Kääriku Spordikeskuse investeerimisnõukoja eesistuja Neinar Seli, Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, staadioni ehitaja AS Valmap Grupp juhatuse liikme Hindrek Mõtsa ja SA Tehvadni Spordikeskuse juhatuse liikme Kristjan Karise poolt kõik uued objektid.

2020 aastal valmisid Käärikul kergejõustikustaadion koos abihoonetega, välijõusaal, heitealade väljak, väliujula, Greeni saun, kuulitõukeala ning majutushoonetena Kääriku viis võistkonnamaja ja kaks ÖÖD Hötels peegelmaja. Ühtlasi anti avapauk juba olemasolevate vana spordihoone ja hotelli renoveerimiseks.

Sihtasutuse juhatuse liige tänas keskuse töötajaid, Tõnis Lukast, Indrek Saart, Jüri Ratast, Urmas Sõõrumaad ja Eesti Olümpiakomiteed, kergejõustikuliitu, Tartu ülikooli, ehitajaid, Otepää valda ja kõiki, kes on aidanud kaasa Kääriku taaselustamisele viimaste aastate jooksul.

„Kääriku spordikeskus on Eesti kultuuri- ja spordiloos väga tähenduslik. Piisab, kui nimetada kuulsa kergejõustikutreeneri Fred Kudu või Soome presidendi Urho Kaleva Kekkose kokkupuuteid sellega. Siin on ideaalseks lihvitud tehnikad, mis toonud Eestile medaleid ja au ning mõtted, mis arendanud meie demokraatiat ja ühiskonda. Juba praegu on värskelt korda tehtud ja ka alles rajatud spordiobjektid saanud ihaldusväärseks treeningkohaks nii Eesti kui ka teiste riikide sportlastele,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Avamisüritusel leidis aset jalgpallimadin Eesti Jalgpalliliidu legendide ning FC Kääriku mängijate vahel, kergejõustikuvõimalusi esitlesid peamiselt järgmise põlvkonna kergejõustikutipud, kes Harry Lembergi juhendamisel esitlesid oma parimaid tulemusi ja tehnikaid. Eelmisel nädalavahetusel aset leidnud TV10 olümpiastardi vaieldamatute tippude hulka kuulunud Katarina Verst, Andreas Trumm, Felicia Viitkin, Marietta Verst ning Sten-Erik Iir tunnistasid staadioni vastuvõetuks ja kasutuskõlblikuks.