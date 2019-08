TÄNA | Äsja Eesti meistriks tulnud Magnus Kirt osaleb vägeva konkurentsiga Teemantliiga etapil

Birminghamis on kohal sisuliselt kogu maailma paremik.

Kirdile (hooaja tippmark 90.61) pakuvad konkurentsi Andreas Hofmann (89.65), Bernhard Seifert (89.06), Chao-Tsun Cheng (87.12), Thomas Röhler (86.99), Keshorn Walcott (86.09), Jakub Vadlejch (85.75), Marcin Krukowski (85.63) ja Johannes Vetter (85.27).

Kuigi nii tihe võistlemine on Kirdi sõnul omamoodi väljakutse, siis on ta sarnast olukorda ka varem kogenud ja teab, kuidas käituda: „Tuleb olla hoolas ja tehniliselt hästi visata, siis on vigastuse risk minimaalne.“

Kaks päeva järjest tehniliselt stabiilselt katseid sooritada on ka tema selle nädalavahetuse eesmärk. Meetritele või kohtadele ta ei keskendu. „Kuna Horvaatias lagunes tehnika natuke käest ära, siis sellel nädalavahetusel pean kindlasti end kokku võtma ja tegema tehniliselt head sooritused. Kui suudan seda teha, siis lähevad loodetavasti ka võistlused hästi,“ ütles värske Eesti meister.

Magnuse sõnul on talle ühtmoodi olulised nii Eesti meistrivõistlused kui pühapäevane ülesastumine Birminghamis: "Eesti meistrivõistlustel osalemine ja selle võitmine on auasi, sest see on kodupubliku ees ja ikkagi tiitel. Teemantliigal, kus on kohal maailma parimad, soovin alati konkurentsis olla."