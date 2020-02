Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel osaleb ka valitsev Euroopa meister

Kõige kõvema isikliku tippmargiga on Tallinna seitsmevõistlusel stardis ukrainlane Oleksei Kasjanov (6254p). Urena isiklik rekord on viis silma nõrgem ehk 6249 punkti.

Eesti esinumbrina asub starti Karl Robert Saluri, kelle seitsmevõistluse rekord on 6051 punkti.



Meeste seitsmevõistluse stardinimekiri:



Alltoodult on naiste viievõistluse stardinimekiri. Sealt on puudu 20-aastane ukrainlanna Alina Šuhh (rekord 4581p), kes kinnitas oma osalemist täna.

Kõige tugevama isikliku rekordiga on osalejatest ukrainlanna Hanna Kasjanova (4748p). Eesti esinumber on Mari Klaup-McColl, kelle tippmark on 4100 punkti.