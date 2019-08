Tallinna jooksumaratonile tuleb üle 4000 välismaalase

Peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul saab tänavune võistlus olema kõigi aegade kõrgetasemelisem, sest järgmisel aastal loodetakse saada Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu Gold Label kategooria maratoniks, kirjutab ERR Sport.

"Registreerijate arv on peaaegu samal tasemel, kui eelmine aasta, mil sündis läbi aegade suurim rahvaspordisündmus Eestis. Praeguseks hetkeks läheneb kõikide distantside osalejate arv 12 000-le ja rekordilisel hulgal on tulemas välismaa jooksjaid nii maratonile kui poolmaratonile. Välismaalaste arv on umbes 4000 inimest ja maratonidistantsil on iga teine välismaalane. Riikide arv läheneb 60-le," kommenteeris Lilliallik ERR-ile antud intervjuus.

Maraton saab tänavu olema huvitav ka oma raja poolest, sest jooksjad läbivad esmakordselt Tallinna loomaaeda. "Tõepoolest, Tallinna maratoni maratonidistantsi rajaosa on viidud paarikilomeetrisel lõigul läbi loomaaia, aga päris puuride juurest me ilmselgelt läbi ei lähe, sest häiriksime loomi. Loomaaia territooriumil võib aga ühtteist ikkagi silmata ja ma arvan, et see territoorium ise on hästi rahulik, loodussõbralik ja linnakärast eemal," usub Lilliallik.