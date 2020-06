Takistusjooksja Kaur Kivistik plaanib tänavu keskenduda teistele distantsidele

Eesti parim takistusjooksja, 29-aastane Kivistik, valmistus selleks hooajaks sihiga jõuda Tokyo olümpiale, kirjutab ERR Sport. Ettevalmistus algas oktoobris ning enne koroonakriisi jõudis Kivistik käia kahes Keenias peetud laagris ja enne eriolukorra väljakuulutamist treenis ta Portugalis. Koheselt Kivistik ja tema treener Mark Misch plaane ümber ei teinud, ent aprillis saadi aru, et aasta 2020 tuleb totaalselt teistsugune.

"See on kindlasti suur muutus, et see aasta praeguse seisuga ilmselt ei tule ühtegi tõsist takistusvõistlust, kus ma saaksin üritada mingeid uusi suuri tulemusi. Pigem keskendungi see aasta täiesti teistele distantsidele, mida tavaliselt joosta ei saa. Äkki on võimalik isegi koduse konkurentsiga neid rekordaegu edasi viia," loodab Kivistik.

"Igal pool on nüüd võistlusi täis ja vali millist tahad. Valikut on tõesti päris palju, aga päris tihedaks ma enda graafikut praegu ei aja," sõnas Kivistik, kelle jaoks on prioriteetsed augustis toimuvad Eesti ja Balti meistrivõistlused.