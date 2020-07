Taavi Tšernjavski: hea on kunagi öelda, et mõnda aega olin maailma hooaja edetabeli liider

"Sääred valutavad hirmsasti, nagu mitmevõistluse lõpus ikka. Tuju on aga hea ja Viitna järve külm vesi aitab kohe taastuda," jagas Tšernjavski Delfile esmamuljeid.

"Tegelikult oligi eesmärk minna sel võistlusel endast maksimumi andma," sõnas mitmevõistleja, et uus tippmark talle otseselt üllatusena ei tulnud. "Väiksemad asjad segasid kolm nädalat enne võistlust, aga füüsiline vorm oli väga hea. Isegi, kui ma tehniliselt alasid vahepeal teha ei saanud, olin valmis sellel võistlusel endast kõike andma."

"Tänasest jään kindlasti odaviskega (59.86 m - K.R.) rahule, sest mul on kogu viimane aasta olnud õlas jama kõõlusega. Kõõluses oli väike rebend ning olen seda pidanud ravima," jätkas ta. "Odaviske tulemus oligi ehk kõige ootamatum. Eilsest päevast jään rahule 100 meetri jooksu (10,98 s) ja kuulitõukega (15.13 m)."

Kas oleks saanud mõnelt alalt veel punkte juurde pigistada? "Tagantjärgi võib ju vaadata, et oleks võinud täna kuskilt veel 100 punkti leida ja eilsest 50, aga ilmselgelt oli see praegu maksimum."

Ühtlasi tõusis eestlane maailma hooaja edetabeli liidriks. Senine tippmark kuulus 7990 punktiga kuubalasele Leonel Suarezele. Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Tšernjavski 15. kohale. "Maailma edetabel on praegu pandeemia tõttu ilmselgelt pull, aga eks ma naudin seda hetke. Hea on kunagi öelda, et mõnda aega olin (liider). Eesti edetabel motiveerib mind," sõnas ta.

Suure tõenäosusega jäi Rakvere mitmevõistlus Tšernjavski jaoks tänavuse aasta viimaseks. "Kuna mul on achilleuse kõõlustega probleeme, siis pean neid ravima ning lisaks ka oma õlga. Kui osalen, siis teen Eesti meistrivõistlustel üksikaladel kaasa ning siis hakkan juba järgmiseks hooajaks valmistuma, kui on võimalik ka kuhugi kvalifitseeruda."

Koos võitjaga liikus 8000 punkti graafikus ka Risto Lillemets, kuid ta sai teivashüppes nulli. Seejärel odaviske vahele jätnud Lillemets võttis siiski osa viimasest alast ehk 1500 meetri joonest ning kogus lõpuks 6384 punkti, mis andis talle teise koha. Kolmandaks jäi lätlane Niks Samauskis (6343).