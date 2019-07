Suurepärase avapäeva teinud Johannes Erm: kõrgushüpe tegi kõige rohkem rõõmu

Erm alustas kümnevõistlust 100 m isikliku rekordiga 10,73 ja jätkas suurepärases hoos terve päeva. Kaugushüppes sai ta kirja tulemuse 7.97 ja võttis alavõidu. Kuulitõukes saavutas Erm parimal katsel tulemuse 14.66. Alavõit tuli ka kõrgushüppes, kus ta püstitas taas isikliku rekordi, saades kolmandal katsel jagu kõrgusest 2.03. 400 m jooksus sai ta kirja aja 47,41 ning lõpetas avapäeva 4513 punktiga esikohal.

Erm jäi enim rahule kõrgushüppega. "Mõni vigastus on siin seganud, aga Jamnes (koondise füsioterapeut Risto Jamnes-toim) on väga hea poiss olnud ja see on kontrolli all. Kõrgushüpe tegi kõige rohkem rõõmu – ma tean, et suudan kõrgele hüpata, aga olen selles väga ebastabiilne. 400 m jooksus üritasin rahulik olla ja seekord oli lõpusirgel rohkem energiat üle, vist alustasin aeglasemalt. Vähemalt suutsin terve jooksu lõdva olla, nii et homme nii hull ei tule, kui Austrias (Götzise mitmevõistlusel-toim) oli," võttis Erm avapäeva kokku.

Teist kohta hoiab kümnevõistluses sakslane Manuel Eitel 4263 punktiga, kolmas on samuti sakslane Niklas Kaul, kel on koos 4208 punkti.