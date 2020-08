SUUR LUGU | Anatoomia Ratasepa hullumeelse maailmarekordi taga. Mida tundis tema keha ränga katsumuse ajal?

Eesti inimeste teadvusse tavaliselt ultratriatleedina jõudev Rait Ratasepp jooksis sel korral kodumaal maratone. Maratone läbivad ju paljud eestlased ehk 42,195 km jooksmises ei ole midagi erakordset. Erakordseks muutub asi siis, kui lipata selline distants 20 päeval järjest. Seejuures suutis Ratasepp hoida nii kiiret tempot, et iga kord sai ta aja alla kolme tunni (maratonijooksu maailmarekord on 2:01:39). Tasub mainida, et viimati nimetatud saavutuseni ei ole keegi varem jõudnud. Mida inimkeha sellise tavamõistes hulluse ajal üle elab ja mida võistlusjärgsel päeval tunneb?