SUUR GALERII | Hooaeg avatud! Õpilased tähistasid Tamme maailmarekordi aastapäeva korralike tulemustega. Aga treeningtingimused...?

Täna heidetakse vasarat nii Eestis, Ukrainas, Moldovas, Valgevenes, USA-s kui ka Soomes. Eesti peetud mitteametlikul jõuproovil heitis Adam Kelly TTÜ staadionil 69.41, Toomas Tankler sai kirja 64.75. Teistes riikides tehtud tulemusi ei ole veel kokku võetud.

Tankleri jaoks on see isiklik rekord (ehkki edetabelisse see kirja ei lähe), varem oli ta margiks 63.64. Mullu Eesti lipu alla võistlema tulnud ja ühtlasi ka siia elama tulnud Adam Kellyl jäi rekordist küll puudu, eelmisel kevadel heitis ta Princetonis 71.34. Samas suvel Eestis heitis ta märksa vähem ja 69.41 on mehe parim Euroopas heidetud tulemus. Tundub, et ta on siinse elu-oluga kohanemas ja tänavu võib oodata rekordi parandamist. Meie kõigi aegade edetabelis on Kelly viies, üsna haardeulatuses on Anatoli Petrov (71.68). Esikolmiku moodustavad Tamm (84.40), Aivar Räni (76.42) ja Kunnar Laansalu (75.20).

Fotogaleriist saab ühtlasi ka aimu, kui tagasihoidlikes tingimustes vasaraheitjad treenivad. Näiteks riietusruumi ja riistakambrit asendab konteiner. "Praegu käin poisse aitamas TTÜ staadionil, jumal tänatud, et see koht on olemas, aga tasemelt ja varustuselt on see võrdväärne 1970-ndate Nõukogude Liiduga," kirjeldas olusid Tamm. "Keegi ei hoolitse, keegi ei mõtle... Meil on üks konteiner – jumal tänatud, koroona ajal olime soodsas olukorras, konteineris olid vasarad, ostsin kangi ja tegime tänaval kangi. Aga see pole ju 21. sajandi sport."

