Soomlaste abiga rabava rekordini jõudnud Kati Ojaloo: palju neid polnud, kes minusse uskusid

Viljandimaalt pärit Ojaloo tegi Poris koduklubi Noormarkku Nopsa korraldatud jõuproovil hea seeria: sissejuhatuseks 67.21, teisel katsel isiklik rekord 68.48 (varem 68.16), kirjas olid veel 67.35 ja 66.24. Teine koht kindel, nii otsustas ta viimases voorus panna täiega – tulgu, mis tuleb.

Ja tuli! Üle igasuguste ootuste.

Soomest peale sportliku edu ka armastuse leidnud Ojaloo lugu annab kinnitust, et visa tegija palgapäev ei jää koitmata, ja räägib ka sellest, et kõige raskemal ajal kipuvad sportlased jääma liiga üksi. Ka EOK-l on igatahes nüüd kõva mõttekoht.

Veel mõned küsimused, mis saavad selles loos vastuse:

* Miks olid Ojaloo soomlannadest konkurentidel silmad märjad?

* Mida oskas sellise imetulemuse peale öelda naise vasaraheitjast elukaaslane Tuomas Seppänen?

* Milline valiku ette seadis Soome alaliit Ojaloo ja miks too loobus Eesti meistrivõistlustest?

* Miks see tulemus – maailma edetabeli 14. – ei andnud Tokyo olümpiale kvalifitseerumise mõttes kahjuks otseselt mitte midagi?