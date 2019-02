Sisekergejõustiku EM-il esindavad Eestit mitmevõistlejad ja kolmikhüppajad

Kolmikhüppajad alustavad kvalifikatsioonivõistlust reedel, 1. märtsil Eesti aja järgi kell 14.00. Lisaks Uudmäele ja Alverile konkureerivad lõppvõistluse kohtade nimel veel 17 naist.

Sel sisehooajal on Alver hüpanud 13.64, Uudmäe 13.21. Isiklikud rekordid on Alveril 14.05 ning Uudmäel 13.87.

Kolmikhüppe lõppvõistlus toimub pühapäeval, 3. märtsil kell 12.00.

Meeste seitsmevõistluse stardis on eestlastest Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri. Õiglane uuendas oma isiklikku rekordit veebruari alguses Tallinnas toimunud Rahvusvahelisel mitmevõistlusel, kui võitis esikoha 6085 punktiga ning tagas ka koha EMil. Õiglane on 12 osaleja seas käesoleva sisehooaja tulemuste põhjal kolmas, temast suurema punktisumma on kogunud belglane Thomas van der Plaetsen (6132 punkti) ja hispaanlane Jorge Urena (6124 p).

Saluri kogus Rahvusvahelisel mitmevõistlusel 5950 punkti ning jäi esialgu joone alla (mitmevõistlejad kvalifitseerusid EMile võistlema Euroopa edetabeli alusel), ent pääses hiljem siiski 12 osaleja sekka. Saluri isiklik rekord on seitsmevõistluses 6051 punkti.

Seitsmevõistlus algab laupäeval, 2. märtsil kell 12.10 60 m jooksuga, kell 14.04 algab kaugushüpe, kell 20.02 kuulitõuge ning esimene päev lõppeb kell 21.50 kõrgushüppega. Teine võistluspäev algab 3. märtsil kell 12.06 60 m tõkkejooksuga, teivashüpe algab kell 13.15 ja 1000 m jooks kell 21.37.