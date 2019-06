Sakslane uuendas taas odaviske hooaja tippmarki, Laanmäe avavõistlus nurjus

Säärevaevuse tõttu tänavu korduvalt hooaja avastarti edasi lükanud Laanmäe viskas avavoorus 70.36 ja teises 70.51, seejärel sai ta protokolli kaks risti ning viimastest voorudest ta loobus. See tagasihoidlik tulemus andis eestlasele kaheksa mehe hulgas seitsmenda koha.

"Esimene võistlus läks aia taha, aga põhimõtteliselt on kõik ikkagi korras," kirjutas Laanmäe sotsiaalmeedias. "Säär on terve, kuid ülekoormusest läks enne võistlust ahilka valusaks ja see rikkus hoojooksu ära. Katkestasin Rehlingis just oma võistluse. Siiski muretsemiseks pole põhjust, sest see on ainult üks võistlus, mis tuleb kiirelt unustada ja edasi minna."

"Midagi hullu ei ole, lihtsalt hetkel oli targem pooeli jätta, sest ei saanud normaalselt peale joosta. Selle saab kiirelt korda ja siis on jälle kõik ok," kinnitas ta ka Delfile. "Ahilka läks põhimõtteliselt kohe valusaks, kui säär terveks sai, sest jalg hakkas nö normaalselt tööle, mis on hea. Nüüd tuleb kiirelt ka sellega tegeleda ja siis saab juba normaalselt võistelda."

Hofmannile järgnesid Julian Weber (84.35), Bernhard Seifert (82.91). Kusjuures tänavu 89 meetrit visanud Seifertil oli nelja vooru järel kirjas kõigest 79 meetrit, ent seejärel sai ta 80 meetri joonest jagu. Hooaja edetabelis järgneb Hofmannile Kirt, kes viskas Vantaas 89.33. Hofmann on olnud tänavu stabiilselt hea, kirjas on tulemused 89.65, 89.40, 87.55.

Meeste kettaheites võidutses austerlane Lukas Weisshaidinger 67.49-ga, Gerd Kanteri õpilane Piotr Malachowski oli 66.34-ga teine, Martin Wierig 65.68ga kolmas, Jamaica atleet Travis Smikle 65.27-ga neljas ja olümpiavõitja Christoph Harting 64.17-ga viies.

Ukrainlanna Irina Geraštšenko hüppas kõrgust 1.99.