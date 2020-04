Saksa olümpiavõitja ja valitsev Euroopa meister Röhler läks rahvusvahelise ja Euroopa kergejõustikuliiduga lahingusse, et meesodaviskajad saaksid MM-il ja EM-il pärast kvalifikatsioonivõistlust vähemalt ühe puhkepäeva, paremal juhul kaks. „Loodan, et mulluse Doha MM-i sündmused, kui Magnus Kirt vigastada sai, on otsustajad üles äratanud,” selgitas Röhler.