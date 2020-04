Rootsi vägilane saab kodumaal rahulikult edasi treenida: võrreldes teiste riikidega on meil täielik luksus

Stahl pidi sarnaselt kaasmaalasest teivashüppe maailmarekordi omanikule Armand Duplantisele treenima kevadel USA-s, kuid koroonaviiruse pandeemia tõmbas sellele plaanile kriipsu peale. Nüüd harjutab Rootsi kettaheitja kodumaal Växjös. "Võrreldes teiste riikidega on siin täielik luksus. Minu sõbrad Poolas, Saksamaal, Inglismaal ja USA-s peavad istuma iganädalaselt kodus."

27-aastane vägilane harjutab Växjös legendaarse islandlasest treeneri Vesteinn Hafsteinssoni ning abiliste Simon Petterssoni ja Fanny Roosi juhtnööride järgi. "Meil on selline tunne, nagu oleksime Californias laagris, aga tegelikult oleme Växjös," rääkis Hafsteinsson Ilta-Sanomati vahendusel. "Rootsi on üks väheseid kohti, kus saab piiranguteta harjutada ning isegi väikest võistlusmomenti sisse tuua."

"Loomulikult on sport praeguse globaalse kriisi ajal väga väike asi," jätkas olümpiavõitja Gerd Kanteri endine juhataja. "Praegu saame vaid maailmas toimuvat pealt vaadata."

Teatavasti lükati koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi ka Tokyo suveolümpiamängud. Stahl tunnistas, et pole seetõttu enda treeningmahtu vähendanud. "Pingutan ikka sama palju edasi. Loomulikult on Tokyo mängude edasi lükkamine kurb, aga see oli õige otsus."

Valitseva maailmameistri auhinnakapist leiab veel ühe MM-i ja EM-hõbeda. Rootslase isiklik rekord on mullu juunis heidetud 71.86.