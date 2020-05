Roman Fosti jäi Keenias maski kandmise tõttu haigeks: bakter tekitas organismis korraks lühise

Eriolukorra väljakuulutamise järel Keeniasse Itenisse harjutama jäänud Fosti esialgu kodumaale naasta ei saa. „Praegu on jutud, et äkki mai lõpus või juuni alguses on mingid lennud. Eks ma jälgin olukorda, arvan, et juuliks tulen koju,” rääkis Fosti.

Keenias tekkis tal ootamatult tervisehäda, mis sundis vahepeal treeningutest loobuma. „Ühel hetkel tuli kuskilt kõlakas, et ka jooksmise ajal tuleb siin maski kanda. Kandsimegi siis rahvarohketes kohtades ja ka treeningult koju minnes,” rääkis Fosti, kellel tekkis maski kandmisest kõrva juures nahaärritus. „Sealt läks mingi paha bakter sisse, mis tekitas organismis lühise: pea valutas, magada oli väga kehv, selle kõrva poolel ei saanud üldse, palavik oli ja jõuetu tunne.”

Muide, maski kandmise nõuet võetakse Itenis üsna tõsiselt, selle reegli vastu eksimise korra viidi inimesi (sealhulgas ka jooksjaid) politseijaoskonda, neile tehti hoiatus, nimed kirjutati üles ja järgmisel korral ootab neid juba 200-eurone trahv.

Nüüdseks on Fosti tervenenud. „Alustan taas vaikselt treenimisega. Eks sügisel mõned linnajooksud ikka tulevad, arvatavasti küll vaid tippudele, ja hakkan selleks valmistuma. 6. detsembril on Valencia maratonil võimalik täita olümpianormi,” on Fostil uus siht paigas.

Seni tegeleb ta nõrgemate külgede järeleaitamisega. „Kui on juba teada septembri ja oktoobri osas täpsemalt, siis saab juulist hakata konkreetsemalt valmistuma. Tahan ka staadionil mõned võistlused teha, näiteks Eesti meistrivõistlustel, tuleb hakata selleks kiirust koguma. Ühesõnaga valmistun teistmoodi kui tavaliselt,” tõdes Fosti.