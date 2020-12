Rasmus Mägi valiti Tartu aasta sportlaseks, auhinna saab ka Rally Estonia

"Kuigi spordiaasta on olnud väga keeruline ja lünklik ning väga paljud rahvusvahelised võistlused jäid ära või lükati tulevikku, on siiski suur hulk Tartu sportlasi saanud end edukalt tõestada rahvusvahelisel tasandil. Kõik täna parimaks tunnistatud sportlased on näidanud häid tulemusi," ütles Tartu linna sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp.

Tartu spordiaasta parimad on:

Aasta meessportlane – Rasmus Mägi (kergejõustik)

Aasta naissportlane – Kärol Soodla (veemotosport)

Aasta noorsportlased - Alexander Moiseenko (tõstmine) ja Ramona Üprus (sulgpall)

Aasta võistkond – Tartu Välk 494 jäähokimeeskond

Aasta treener – Harry Lemberg, kergejõustik

Aasta sporditegu – Rally Estonia WRC etapi korraldamine

Mägi võitis kahel korral kolmanda koha kergejõustiku Teemantliiga etappidel, Kärol Soodla tuli Euroopa meistriks GT-30 paadiklassis.

Noor tõstja Alexander Moiseenko saavutas IWF Online Youth World Cup`il 6. koha. See võistlus korraldati ärajäänud noorte MMi asemel koroonaviiruse levikust tingituna reaalajas virtuaalsena. Aasta noorsportlane Ramona Üprus tuli võistkondlikus arvestuses juunioride Euroopa meistrivõistlustel sulgpallis 3. kohale.

Aasta võistkonna tiitli tagas endale jäähokimeeskond Välk494 Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste tiitli eest. Lisaks on meeskond end mänginud Balti liiga Final Four finaalturniirile, mis peaks toimuma detsembrikuu keskel Lätis.

Aasta sporditeo tiitli pälvis Rally Estonia WRC etapi korraldanud meeskond, kes tõestasid, et Tartus ja Lõuna-Eestis on võimalik ka kiiresti organiseerides maailma tasemel võistlusi läbi viia.

Aasta treeneri tiitli tagas Harry Lembergile tulemuslik tegevus mitmete tuntud kergejõustiklaste juhendamise eest.

Tartu spordiaasta parimaid õnnitletakse ja tänatakse 15. detsembril.