Rasmus Mägi: USA-sse mitte minemine oli mu teadlik valik, mitte ohverdus

“Ma ei ole kunagi valinud ühte konkreetset sportlast, kelle järgi joonduda. Ma arvan, et see on ka üsna ohtlik. Kellelgi ei maksa oma orignaalseid iseloomuomadusi ära kaotada, et lihtsalt jäljendada mõnda teist sportlast. Tegelikult on meil kõigil piisavalt originaalsust. Kedagi jäljendades võime aga kaotada just selle, mis meid aitaks läbimurdele,” rääkis tartlane uues saates.

Kuna igas saates võetakse meie kergejõustiklaste karjäär lahti erinevate märksõnade kaudu, jutustab Mägi näiteks eeskujudest rääkides loo, kuidas ta väikese kergejõustikusõbrana sakslasest OM-hõbeda Frank Busemanni süles võistlustele sõitis, kui suur pettumus oli vigastuse tõttu Londoni MM-ilt eemale jäämine ja mil moel saab isegi rasket lõigutreeningut nautida.

“Praegu on noorte puhul üsna populaarne Ameerika Ühendriikidesse minemine. Mina aga uskusin ja lootsin, et suudan endale Eestis luua paremad tingimused. See polnud ohverdus, vaid teadlik valik,” selgitas Mägi, miks ta pole kunagi välismaale õppima ega treenima läinud.

Avasaate küsimusmängus puudutasime Rasmuse lapsepõlve ja TV 10 Olümpiastarti sarjas näidatud tulemusi.

Täispikkuses saadet saab kuulata SIIT.