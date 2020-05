Rasmus Mägi: tegelikult ei saa kindel olla ka ühegi järgmise aasta võistluse toimumise osas

Kui tavaliselt viibib Mägi kevadeti välislaagrites, siis praegu harjutab ta arusaadavalt kodusel Tartu Ülikooli staadionil, kirjutab ERR Sport.

"Veel on raske öelda, kuhu see kõik välja jõuab või kas see üldse piirdubki aastaga 2020. Tegelikult ei saa olla üheski võistluses ka järgmise aasta osas kindel enne, kui see stardipauk päriselt antud ei ole," lausus Mägi.

"Ma ei tahaks kindlasti liiga pessimistlik olla, aga praeguses olukorras ei suuda ma seda ka liiga naiivselt vaadata. Et homnepäev on kõik hästi ja nii nagu enne. Seda kindlasti ei juhtu."

"Kui aasta kujuneb selliseks, et rahvusvahelisi võistlusi ei ole ja meil on mõned võistlused siseriiklikult, siis pigem arvan, et oluline on saada värskust ja puhata eelnevast pea kümnest aastast ennast välja," leidis Euroopa meistrivõistluste hõbe antud olukorras ka positiivset.

Tokyo olümpiamängud lükkusid aasta võrra edasi ja nii on pikenenud ka sinna kvalifitseerumise protsess. Mägi usub, et tema maailma edetabeli 14. koht tähendab, et tal on olümpiapilet sisuliselt taskus.