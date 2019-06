Rasmus Mägi stardib Rooma olümpiastaadionil

Vallot Pukk TVPlay Sportsi spordikommentaator RUS

Rasmus Mägi Foto: Madis Veltman

Neljapäeva õhtul koguneb maailma tippkergejõustiklaste seltskond Rooma olümpiastaadionile, kus toimub Teemantliiga selle hooaja neljas etapp. Igaveses Linnas peetaval võistlusel lehvib ka Eesti lipp, sest stardis on Rasmus Mägi. Rasmus Mägi vastaste seast 400 meetri tõkkejooksus ei leia me ka seekord Abderrahman Sambat ja eelmise etapi Oslos mäekõrguselt võitnud Karsten Warholmi. Kuid ega kohale tulnud mehed meie atleedile elu kergeks ei tee. Starti asuvad näiteks ameeriklased Rai Benjamin, David Kendziera ja Kenny Selmon, poolakas Patryk Dobek, iirlane Thomas Barr ja jaapanlane Takatoshi Abe. Selle jooksu stardipauk on meie aja järgi kell 21.03.