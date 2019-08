Rasmus Mägi ründas sotsiaalmeedias ajakirjandust

Esmalt tsiteerib Mägi eile Õhtulehe ajakirjaniku Deivil Tserbi lugu, tuues sealt välja lause: "Meedia soovib siiralt, et Mägi ja tema treener räägiksid sportlikest tegemistest sama vahvalt nagu tõusutee alguses."

Mägi on seda omalt poolt kommenteerinud järgnevalt: "Rasmus Mägi soovib siiralt, et "meedia" oleks sama vahva, millisena ta seda juba enne tõusutee algust naiivselt ette kujutas - aus, adekvaatne, informatiivne ja kvaliteetne; et ajakirjanike võtted intervjueeritavate ja nende lähedastea oleksid eetilised, mitte häbiväärsed."

Järgmises postituses põrutab Mägi: "Kõik soovid aga, olgu nad kuitahes siirad, paraku ei täitu!"

Lisaks sellele on Mägi Delfi Spordile teadaolevalt blokeerinud mitmeid spordiajakirjandusega seotud inimeste ja spordiajakirjanike Instagrami kontosid, sealhulgas näiteks ka meediaväljaannete kontosid.