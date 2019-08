Rasmus Mägi sõnul on varakevadel ilmnenud terviseprobleem ja esimeste võistluste ajal saadud jalavigastus tekitanud temas ebakindlust. Türgi treeningulaagris püüab ta oma seisundit parandada.

Viis aastat tagasi 400 meetri tõkkejooksus Zürichis EM-il hõbeda võitnud ning kaks aastat hiljem Rio olümpiamängude finaalis jooksnud Rasmus Mägi jaoks on tänavune hooaeg olnud keerukas. Seitsmest võistlusjooksust neljas on tema aeg olnud üle 50 sekundi – seda on rohkem kui neljal eelmisel aastal kokku – ning hooaja tippmark 49,54 jääb rohkem kui sekundiga alla tema enda nimel olevale Eesti rekordile.