Rasmus Mägi: ootan järgmist suurt otsust - kas tänavune EM toimub või mitte

Tokyo olümpiamängude edasilükkamist 2021. aastasse peab Mägi ainuõigeks. "Seda otsust oli aimata juba paar nädalat varem. See, et seda kohe välja ei kuulutatud, tekitaski sportlastes väikse paanika, kust leida treenimisvõimalusi ja -tingimusi. Nüüdseks on see asendunud sellise pingevaba õhkkonnaga," rääkis Mägi intervjuus Tartu Ülikooli Akadeemilisele Spordiklubile.

"Kergejõustiku EM, mis peaks toimuma augustis (25.-30. august - toim.), on üks järgmiseid otsuseid, mida sportlased ja ma ka ise ootan. Kui ka EM ära jäetakse ja kogu võistlushooaeg väga väikeses mahus toimub, siis tuleb targalt mõelda, mida või kuidas teha. Kas üldse võistelda või mitte võistelda," arutles Mägi.

Seda, et hetkel ei saa spordibaasides ja staadionitel treenida, Mägi suureks probleemiks ei pea. "Ma olen harjunud iseiseisvalt treenima küll, seda ma ei karda. Ka kodustes tingimustes saab palju asju ära teha. Olukorraga tuleb leppida ja see enda kasuks pöörata."