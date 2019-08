Rasmus Mägi loobub pühapäeval Eesti meistrivõistlustel startimast

Rasmus Mägi pidi esialgu võistlema laupäeval 400m jooksus ja pühapäeval oma trumpalal 400m tõkkejooksus, kuid otsustas mõlemast stardist loobuda. Põhjuseks on see, et sportlane pole lõplikult paranenud teda juba pikka aega vaevanud jalavigastusest.

„Eile tegi Rasmus kerge soojendustreeningu, proovis stardipakkudelt välja joosta. Liiga vara oleks praegu kohe võistelda," rääkis Rasmus Mägi treenerist isa Taivo Mägi. „Laupäeva õhtul teeb ta küll veel ühe kerge soojenduse, ent kui ta ei jooksnud tavalist 400m distantsi, siis vaevalt me tõkkejooksu ajaks ringi mõtleme."

Mägi viibis viimased poolteist nädalat treeningulaagris Türgis. Eestisse naasis ta neljapäeval. Laagris tegutses Mägi samuti ettevaatlikult, vigastusest paranevat jaoga säästes. Tänavune hooaeg on möödunud Mägi jaoks keeruliselt. Kevadel segas treeninguid haigus, hiljem on täis jõuga rassimist häirinud jalavigastus.

Septembri viimastel päevadel Dohas algavale MMile on Mägi pileti juba taganud.