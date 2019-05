Rasmus Mägi kõrval pääseb Stockholmi Teemantliiga etapil starti teinegi Eesti tõkkejooksja

Kui Mägi osalebTeemantliiga punktiarvestusse minevas põhijooksus, siis Jagor on arvatud nö B-jooksu. Hiljuti Rakveres toimunud sprinterite ja hüppajate laagris tegi Jagor katsed kaasa ja hea uudis on see, et valu teinud Achilleuse kõõlus ei muutunud naelikutega tehtud maksimaalse pingutuse järel hullemaks. Jagor läbis 30 meetrit lendlähtest 2,99 sekundiga (ta isiklik tipptulemus on 2,98), sai paigalt kaugushüppes kirja 3.08 (3.18), paigalt viisikhüppes 17.01 (rekord seni oli 16.70), viiekilose kuuliga jännis 17.36 (18.30) ja paigalt üleshüppes 71 cm (69,8 cm).

"Naelikuga on võimalik joosta maksimaalse kiirusega nii, et jalg valu ei tee. Üldfüüsiline on minu kohta pigem väga heal tasemel. Nüüd jääb üle teada saada, kuidas on 13 sammuga võistlusvahega tõkkeid joosta," võttis Jagor seisu kokku.

Doha MM-i norm on 49,30 sekundit, Jagori 2015. aastast pärinev isiklik rekord on seitsme sajandiku võrra aeglasem.