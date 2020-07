Rait Ratasepp pigistas endast välja senise parima tulemuse

Madis Kalvet reporter RUS

Rait Ratasepp jooksis Rocca al Mares maratoni. Foto: Jaanus Lensmnet

Parasjagu igapäevaselt maratone läbiv ultramees Rait Ratasepp on nüüdseks täispika maratoni jooksnud 17 päeval järjest. Iga päev on ta seejuures saanud aja alla kolme tunni ehk eesmärk on alati täitunud.