President Kersti Kaljulaid innustab TV 10 Olümpiastarti 4. etapil osalejaid ja viib läbi soojenduse

4. etapi erisaade on eetris 26. mai kell 19.30 ETV2 ekraanil. Kõik on pühapäeval oodatud Kadrioru staadionile koos vabariigi presidendiga noortele kaasa elama, uusi talente avastama ja telesaadet tegema! Võistuspäev kestab kell 12.00 - 18.00 ja sissepääs Kadrioru staadionile on kõigile tasuta.