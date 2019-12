Prantsusmaal õlga ravinud Kirt: see oli üks mu elu valusamaid kogemusi

„Liigutused on hakanud minema järjest rohkem tavapärasesse rütmi,“ rääkis Kirt intervjuus ERR Spordile.

„Juba kaks nädalat olen saanud sprinte joosta, vaikselt juba topispalli teha, jõusaalis mingil määral arvestatavaid raskusi tõsta. Ma arvan, et käele antav koormus on teatud nüanssides suurem kui ta kunagi varem on olnud,“ sõnas Kirt.

Viimase kuu jooksul on Kirt käinud õlga ravimas Prantsusmaal Marseille'is tunnustatud osteopaadi Guy Voyer' juures.

„Esimene protsess oli väga valulik ja raske,“ tunnistas Kirt. „Käes jõudu veel palju ei olnud ja seetõttu, et käsi oli mitu nädalat kaelas olnud, oli liikumine üpris lühikeseks jäänud. Sellest korrast jääb mälestus, et see oli üks valusamaid asju, mida üldse elus kogenud olen. Valu oli seda asja väärt, sest tagasi tulles sain põhimõtteliselt kohe hakata kätega tööd tegema.“