Podcast "Staadionijutud" | Janek Õiglane: olen introvert, kuid võistlustel muutun täiesti teistsuguseks inimeseks

26-aastane vändralane on jõudnud kahel viimasel MM-il kuue parema sekka. Kõige erilisemaks võistluseks peab Õiglane just 2017. aasta Londoni MM-i, kus ta täiesti tundmatu mehena isikliku rekordi 8371 punktini viis ja kõigile üllatuslikult neljanda koha teenis.

"See oli välk selgest taevast! Ma ei osanud isegi ette kujutada, mida tähendab võistelda 60 000 pealtvaataja ees. Ma olin vist osalejatest paremuselt 23. isikliku rekordiga. Ütlesin enne võistlust intervjuus, et tahaksin oma Pekingi MM-i tulemuse üle lüüa ja 15 parema hulka tulla. Aga seal juhtus midagi muud. Ja see emotsioon, mis ma sealt sain, oli täiesti eriline. Sellel võistlusel läks kõik kuidagi väga ladusalt. Vaid teise päeva alguses tekkis Londonis emotsionaalselt raske hetk, kui ma hakkasin mõtlema, et kas tõesti õnnestubki ülihea võistlus teha. Olin seetõttu kettaheites ebakindel, aga kui sellest üle sain, siis oli okei," meenutab Õiglane.

Kui Londoni MM-il jäi Õiglane spordisõpradele meelde emotsionaalse võistlejana, siis tavaelus on ta enda sõnul vastupidine isiksus.

"Ma olen kindlasti introvert. Mulle meeldib pigem üksinda kodus olla kui rahva seas lobiseda. Aga võistlustel oli noorest saati nii, et küsisin publikult plaksu ja kütsin end sedasi üles. Andrenaliin, mis ma publikult saan, on väga suur. Võistlustel olengi täiesti teine inimene, kus suudan end tavaolekust välja lülitada," ütleb Õiglane.

Sügisest Ameerika Ühendriikidesse treenima siirduv Õiglane meenutab saates oma esimest kokkupuudet endise maailmarekordimehe Ashton Eatoniga.

"See oli 2015. aasta Pekingi MM-il. Olin tol hetkel väga halvas vormis ja me läksime pärast kuulitõuget koos teiste võistlejatega puhkeruumi. Ma olin kehva ja Ashton vaatas, et Eesti poiss on kuidagi nukker. Ta tuli minu juurde ja küsis, kuidas mul läheb ja millise tulemuse ma tänavu teinud olen. See andis mulle väga positiivse emotsiooni. Võin öelda, et tänu temale läks kogu mu võistlus mõnusamaks. Lisaks tegi ta ise tollel võistlusel maailmarekordi," räägib Õiglane.

Seekordses saates tuleb muuhulgas juttu veel uuest maailmarekordimehest Kevin Mayerist, kes on sarnaselt Õiglasele suur NBA-huviline, treenerile raske otsuse teatamisest, oma suurematest toetajatest, USA-s treenimise maksumusest, Erki Noolest, Magnus Kirdist ja Ksenija Baltast, pidutsemisest, odaviskest, jõunäitajatest ning treeningute ülesehitusest.