Podcast "Staadionijutud", 2. osa | Karl Erik Nazarov - Estonia teatri garderoobist Eesti rekordimeheks

21-aastane Nazarov tunnistab värskes saates, et ei osanud ka ise Argo Golbergi nimel olnud Eesti rekordi 6.71 alistamist veel oodata.

"See oli kirjeldamatu tunne, kui sain teada oma aja 6.68. Kui sa vaatad, kuidas profid head tulemust tähistavad, siis nad vist oskavad seda juba teha. Aga kui mina olen tagantjärele vaadanud, mida ma pärast jooksu tegin, siis ma ei osanud kuidagi reageerida. Viskasin käed õnnest õhku, põlvitasin korra, lõin teistele võistlejatele plaksu ja otsisin treeneri üles," meenutab Nazarov oma senise karjääri tipphetke muigega.

Seekordse saatekülalise onu on Eesti kõigi aegade paremate kümnevõistlejate hulka kuuluv Andrei Nazarov, kellel oli suur roll selles, et ka Karl Erikust kergejõustiklane sai.

"2009. aasta suvel võttis Andrei mu oma trenni kaasa. Mäletan, et ma jooksin esimeses trennis staadionil koos kümnevõistleja Indrek Turiga. Sellest ajast peale käisin ma alati treeningutel ja võistlustel kaasas. Andrei oli väga positiivse suhtumisega. Ta tegi mulle trennis võistlusi, et pingutaksin näiteks jäätise või pitsa nimel. Just tema õpetas mulle pingutamist," ütleb Karl Erik, kes on tänaseks liikunud onu käe alt jooksutreeneri Liivi Eeriku treeningrühma.

Olgugi et Nazarov tegi eelmistel aastatel tõsiselt kümnevõistlust ja jooksis talvel Eesti rekordi 60 meetri distantsil, on ta otsustanud rahvusvahelisel tasemel tippu pürgida 400 meetri tõkkejooksus.

"Sprindis on paratamatult mustanahalistel sportlastel kiirust ja plahvatuslikkust rohkem. Ma arvan seetõttu, et 400 meetri tõkkejooks on minu jaoks sobilikum. Valge mees võib sel alal suure tööga palju saavutada," selgitab Nazarov, kes loodab neljanda eestlasena juba sel hooajal 50 sekundi piiri alistada.

Tallinnast päris Nazarov räägib saates tööst Estonia teatri garderoobis, suurest huvist olümpiaraamatute vastu, sportlasteega kaasnevatest ohtudest ja pingetest, aga ka kohtumisest Ashton Eatoniga ja paljust muust.

