Piotr Malachowski otsustas olümpia edasilükkamise tõttu karjääri pikendada

"Tegin kaks tähtsat otsust. Treenin 2021. aasta olümpiamängudeks. Ja selleks, et valmistuda 100% ning olla kõigile ohtlik konkurent, lähen parema põlve operatsioonile. See on minu jaoks raske otsus, kuid ma loodan tagasi tulla tugevamana," teatas Malachowski Sport TVP-le.

36-aastane Malachowski on osalenud kolmedel olümpiamängudel ning võitnud kahel korral olümpiahõbeda. 2008. aastal edestas poolakat vaid tema praegune treener Gerd Kanter ja 2016. aastal ainult sakslane Christoph Harting.

Malachowski on praeguseks mõlemad oma OM-hõbedad heategevuse eesmärgil maha müünud. See juhtus pärast Rio de Janeiro olümpiat, kui poolakas tahtis aidata haruldast vähivormi põdevat väikest poissi.