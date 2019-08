Pikalt võistluspausilt naasev Balta: MM-norm on väga reaalne

Viimati hüppas ta kaugust 1. veebruaril ning pärast seda jäi talvine sisehooaeg vigastuse tõttu pooleli.

Balta võistlushooaeg algab järgmisel nädalavahetusel Horvaatias, Varaždinis, kus toimuvad võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused.

MM-ile pääsemiseks peab Balta hüppama vähemalt 6.72 meetrit. Kui reaalne see on? "Väga reaalne," ütles Balta ERR-ile. "Me oleme veidikene muutnud oma hoojooksu ka. Selles suhtes loodan sealt positiivset tagasiside saada. See norm ei ole mitte midagi hullu ja 6.72 on väga teostatav tulemus."

