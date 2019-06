Petros Kyprianou: Erm tegi väga vingelt! Tema tiitel on minu jaoks ühel põhjusel väga eriline

8352 punktiga MM-i ja olümpia normi täitnud Erm parandas Austinis isiklikku rekordit 306 punkti võrra ja tuli ülikindlalt USA üliõpilasmeistriks. „Ta tegi väga vingelt!” kiitis Georgia ülikooli kergejõustikutiimi peatreener Kyprianou Ermi Delfile. „Tahtsin, et ta just siin olümpianormi täidaks. Eelmisel kuul näitas ta head vormi ja me otsustasime mitte eriti võistelda, hoidmaks teda teravas vormis siin ja suvel U23 EM-il.”

Kyprianou sõnul näitas Erm head vaimu sellega, et ei lasknud end häirida halvast ilmast (vihm, palavus, äikesetorm) ega teivashüppe alguse edasilükkumisest. „See on väga eriline tiitel ka minule isiklikult,” märkis Kyprianou sotsiaalmeedias. „Johannes austas mind sellega, et temast sai täpselt minu 30. NCAA meister.”