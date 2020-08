Pedriks jooksis Balti matšil tõkkesprindis Eesti kõigi aegade neljanda aja

Tegemist on Eesti kõigi aegade neljanda tulemusega. Pedriksi enda tippmark oli 24. juulil Rakveres joostud 14,01.

Pedriksist kiiremini on eestlastest jooksnud vaid Tarmo Jallai (13,62 - 2006. aastal Xalapas), Andres Raja (13,84 - 2011. aastal Viljandis) ja René Oruman (13,88 - 2007. aastal Turus). Rakvere tulemusega viiendat kohta hoidnud Pedriks möödus Hendrik Leetmäest, kes 1989. aastal jooksis Tallinnas 13,93-ga.

Ogres jooksid 14 sekundi sisse ka teise-kolmanda koha saanud leedulased Rapolas Saulius (13,98) ja Rokas Ickys (14,00). Johannes Treiel oli 14,44-ga neljas.

Meeste kuulitõuke võitis väljaspool Balti matši arvestust võistelnud jamaikalane Ashina Miller 20.16-ga. Jander Heil sai 19.32-ga teise koha.

Anna Maria Orel võitis naiste vasaraheitevõistluse tulemusega 62.70, teiseks tuli Annika Emily Kelly 55.57-ga.

Pärast võistlust kirjutas Orel Facebooki: "Natuke tõsisemal teemal - minu selle suve tulemused ei ole olnud päris need, mis nad võiksid olla. Treeningul teises kaalus vasaratega on areng märgatav ja ka jõusaalis on jõudu juures, kuid tunnetust just 4 kilosega ei ole. Otsustasime treeneriga, et teeme võistlemisest pausi, et saaksin tunnetuse üles leida. Tööd on tehtud palju, tervis on hea, seega alla ei anna, enne kui sellel aastal vastava tulemuse kirja saan."

