Põnevusega ootame, kuidas on edenenud sügisel Vésteinn Hafsteinssoniga koostööd alustanud kettaheitja Martin Kupper ja kuulitõukaja Kristo Galeta. Mõlemad on füüsilise näitajate poolest elu parimas vormis, jõusaalis rekordid muudkui uuenevad.

„Oleme kuus kuud püüdnud leida tehnilist mudelit, mis mulle sobiks, ja viis päeva enne viimase laagri lõppu leidsimegi,” rõõmustas aprillis Türgis rassinud Galeta. „Õpiku järgi see pole õige, aga kui suudan puusa tugeva hoida, suudan ka lõpuasendi ära teha. Ryan Crouser ja Tomas Walsh on näidanud, et väga kaugele võib tõugata täiesti erineva tehnikaga.” (Crouser on tänavu tõuganud 22.73 ja Walsh 22.06 – M. R.)