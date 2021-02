Kutmani edukaim õpilane oli 1.96-ga Eesti kõrgushüppe rekordit hoidev Anna Iljuštšenko, kes on nüüdseks erus. Eile Tartu ülikooli spordihallis toimunud jõuproov näitas, et seda ägedat ala võivad ees oodata ilusad aastad. Alles 16-aastane Elisabeth Pihela ja temast kolm aastat vanem Lilian Turban viisid mõlemad oma isiklikud rekordid 1.86-ni ja jäid esikohta jagama.

Pärast võitu sai Turban tunnustava sõnumi oma isalt, 2.30-ga Eesti meeste kõrgushüppe rekordit hoidvalt Marko Turbanilt. „Isa kirjutas, et hüppasin kuus sentimeetrit üle oma pea ja lõpuks ometi ka üle tema pea. Ta on 1.86 pikk,” sõnas Turban muheldes. Kuna üle rekordimehe pea hüppas teinegi noorsportlane, on lootust, et üksteist innustades tõstetakse lähiaastatel latti veelgi.