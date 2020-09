OTSEPILT | Tiidrek Nurme ei suutnud Enn Selliku 45 aasta vanust rekordit ületada

Eesti hetke parim maratonijooksja Tiidrek Nurme 45 aasta vanust Enn Selliku Eesti siserekordit ületada ei suutnud. Neli kilomeetrit rekordigraafikus püsinud Nurme kustus viimastel ringidel ja lõpetas ajaga 14.18,38. Tema treeningpartner Ibrahim Mukunga sai ajaks 14.30.

Selliku siserekord on 13.54,2, mille ta jooksis 1975. aastal tollases Leningradis.

Uudist täiendatakse.

Võistluse eel

5000 meetri jooksu ajavõistlus algab Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis 1. septembri õhtul kell 19.00. Võistlus on mõeldud kõigile staadionijooksuhuvilistele. Toimuvad erinevate tempodega jooksud, kus kindla jooksutempo hoidmiseks kasutatakse Eestis toimuval võistlusel esmakordselt elektroonilist tempomeistrit ehk “valgusjänest”.

Eesti Kergejõustikuliidu tehnilise komisjoni esimehe ja staažika kergejõustikukohtuniku Peeter Randaru sõnul on Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu võistlusmääruste 2019. aasta novembris jõustunud redaktsioonis võistlejate lubatud ja keelatud abistamist käsitlevat määrust TR 6 täiendatud punktiga 6.4.8. Kõnealuse täiendusega lubatakse kasutada eesmärgiks seatud jooksuajale vastavat jooksutempot tähistavaid valgusseadmeid. Seega on nüüd legaliseeritud seni keelu all olnud "valgusjänese" kasutamine võistlustel, seda ka rekordiürituste puhul, kinnitas Randaru.

Kehtiv meeste 5000 meetri jooksu Eesti siserekord 13.54,2 kuulub juba 45 aastat Enn Selliku nimele, kes jooksis selle

Eesti hetke parim maratonijooksja Tiidrek Nurme pole varem 5000 meetri distantsil sisetingimustes võistelnud. Välistaadionil on Nurme tippmargiks kümme aastat tagasi Ameerika Ühendriikides Walnutis joostud 13.31,87.

Tänase võistlusega ka Tallinna Maratoni virtuaaljooksu “maratoni kombot” alustav Nurme on rekordi püüdmise suhtes optimistlik: “Minu suvine staadionihooaeg on võtnud huvitavaid pöördeid. Suve lõpuks sain niivõrd heasse vormi, et mõtlesin sellest mingi märgi maha jätta. Nii sai plaani võetud osaleda 5000 m jooksu Eesti siserekordi üritusel. Konkurendiks on Mukunga ning tempotegijaks Kaarel Lilleoja. Lisaks aitab tempot hoida elektrooniline tempomeister, mis on reeglipärane abivahend,” kinnitas Eesti hetke parim pikamaajooksja, kes soovib rekordjooksuga panna hea aluse virtuaalselt joostava Tallinna Maratoni “kombo” kiirele ajale, et alistada seal oma pearivaal Roman Fosti.