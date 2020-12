OTSEPILT | Reunioni kümnevõistlus: maailmarekordimees võttis sprindis alavõidu, Lillemets näitas head kiirust

Nimekaim osaleja on kümnevõistluse maailmarekordimees Kevin Mayer. Viimati lõpetas prantslane kümnevõistluse 2018. aasta sügisel, kui kogus Talence’is 9126 punkti. Mullu Dohas toimunud MM-il katkestas ta vigastuse tõttu. Mayeri eesmärk on täita olümpianorm 8350 punkti.



Võistluseelsel pressikonverentsil tunnistas Mayer, et tippvormis ta ei ole ning kavatseb liikuda tavapärasest ökonoomsemalt – kui mingil alal enam-vähem korralik tulemus kirjas, siis võib katsetest loobuda. „Eks sõltub, kuidas minema hakkab. Kui kaks esimest ala hästi välja tulevad ja kuulitõuke avavoorus 16 meetrit tõukan, siis miks mitte 17 meetrit veel püüda,” lausus ta. Kui tervis vastu peab, ei tohiks olümpianormi täitmine olla tema jaoks mingi probleem.

"Eks see selline treeningutsükli osa ole, võib-olla päris olümpianormi ma sinna täitma ei lähe," arvas Lillemets mõni aeg tagasi Eesti Päevalehe loos. "Muidugi on Tokyo norm mul sel hooajal eesmärgiks, lihtsalt praegu on selleks ilmselt natuke liiga vara. Samas maailmarekordimees on kõrval, kõike võib juhtuda. Selline konkurents paneb tavapärasest veel rohkem pingutama."

Isiklike rekordite graafikud:

Kevin Mayer 9126 (10,55; 7.80; 16.00; 2.05; 48,42; 13,75; 50.54; 5.45; 71.90; 4.36,11)

Risto Lillemets 8133 (10,94; 7.22; 14.96; 1.99; 50,30; 14,69; 46.39; 4.85; 63.84; 4.42,18)

Taavi Tšernjavski 8086 (10,98; 7.22; 15.13; 1.96; 49,35; 14,69; 46.16; 4.80; 59.86; 4.39,76)

Mari Klaup 6080 (13,69; 1.77; 13.51; 25,63; 5.76; 53.54; 2.20,36)

Reunioni kümnevõistlus Kaugushüppes on esimene voor lõppenud. Meie mehed said tulemused kirja, tundus, et ka päris rahuldavad, teatame tulemused esimesel võimalusel. Mayer astus esimese katse üle. Kaugushüpe on alanud. Mari Klaup läbis 100 meetri tõkkedistantsi 13,89 sekundiga. Suvel isiklikku rekordit 6080 punktini viies oli ajaks 13,69. Alavõit 13,46-ga Annaelle Nyabeu Djapale. Kell 8.10 algab kümnevõistluse kaugushüpe, seejärel kell 11 kuulitõuge, siis on paus, kõrgushüppega tehakse algust kell 16 ja esialgse kava järgi kaks tundi hiljem joostakse 400 meetrit. Vahepeal saame nautida ka naiste seitsmevõistlust. Punktiseis 100 m jooksu järel: 1. Mayer 933, 2. Gletty 903, 3. Gado 883, 4. Lillemets 867, 10. Tšernjavski 827. Isiklikke rekordeid püstitades sai Lillemets kirja 10,94 ja Tšernjvaski 10,98. Alavõidu võtab Kevin Mayer 10,68 sekundiga. Tundub, et vigastused on unustatud. Talle järgnevad Makenson Gletty (10,81) ja Ruben Gado (10,90). Vanameister Aleksei Kasjanov alustab 11,13-ga, ei ole enam seda väledust temal. Risto Lillemets alustas võistlust 10,97-ga ja Taavi Tšernvajsvki ajaga 11,15. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/ainulaadse-valjakutse-vastu-votnud-risto-lillemets-maailmarekordimees-korval-sunnib-pingutama?id=91850813 Tere, head spordisõbrad! Võistluspäev India ookeanis asuval Reunioni saarel peaks täna algama kell 7 kümnevõistluse 100 meetri jooksuga.