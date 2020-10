OTSEPILT | Naiste poolmaratoni MM-kuld Keeniale, Patjuk jooksis isikliku rekordi. Mida suudavad Nurme ja Fosti?

Naiste poolmaratonis võidutses keenialanna Peres Jepchirchir ajaga 1:05.16, kes raputas kaks konkurenti maha lõpuspurdiga. Hõbeda tõi Saksamaale Etioopia päritolu Melat Yisak Kejeta, kes püstitas Saksamaa rekordi 1:05.18. Pronksi sai etiooplanna Ababel Yeshaneh ajaga 1:05.19.

Esikümnes lõpetasid veel kolm Etioopia ja kolm Keenia jooksjat ning üks Türgi esindaja (Tulemused).

Jekaterina Patjuk tegi suurepärase jooksu, parandas isiklikku rekordit üle minuti ning sai 1:13.08-ga 63. koha. Stardis oli 105 naist.

Eesti naiste poolmaratoni rekord 1:10.10 on juba 1994. aastast Jane Salumäe nimel. Patjuki senine tippmark oli 1:14.24.

Meeste poolmaratoni start antakse kell 13.30.

Tiidrek Nurme tunnistas, et eesmärgiks on Eesti rekord. “Olen selleks paar kuud valmistunud ning tänaseks küllaltki heas füüsilises seisundis, et üks hea etteaste teha,” sõnas maratoonar. "Hinnates oma hetkeseisu, siis julgen loota Eesti rekordi ületamisele. Ajalugu on näidanud, et poolmaratoni maailmameistrivõistluste kõrged kohad jagatakse kiirete aegadega. Võimalik, et tegemist on läbi aegade kõige konkurentsitihedama tiitlivõistlusega jooksumaailmas, sest mitmed riigid on välja pannud lausa kuus jooksjat."

Eesti poolmaratoni rekord on 19 aastat vana ning püsib Pavel Loskutovi nimel 1:03.00-ga.

Võistluse otsepilti näeb siit: