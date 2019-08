OTSEPILT | Kupper põrus täielikult ja Kanter peremehetses 13. korda kettaheites, Balta tegi väga pikki hüppeid, Kivistik tegi kübaratriki

Mehed

100 m 1. Karl Erik Nazarov 10,69, 200 m 1. Ken-Mark Minkovski 21,55, 400 m 1. Rivar Tipp 47,65, 800 m 1. Kaur Kivistik 1.53,90, 1500 m 1. Kaur Kivistik 4.00,39, 5000 m 1. Tiidrek Nurme 14.25,02, 110 m tj 1. Johannes Treiel 14,28, 400 m tj 1. Jaak-Heinrich Jagor 50,66, 3000 m tak 1. Kaur Kivistik 9.35,31, kaugushüpe 1. Hans-Christian Hausenberg 7.77, kõrgushüpe 1. Karl Lumi 2.16, kolmikhüpe 1. Jaak Joonas Uudmäe 15.95, teivashüpe 1. Robin Nool, kuulitõuge 1. Kristo Galeta 19.96, kettaheide 1. Gerd Kanter 58.60, odavise 1. Magnus Kirt 87.57, vasaraheide 1. Adam Kelly 64.49, 10 000 m käimine 1. Virgo Adusoo 48.09,00.

Naised

100 m 1. Õilme Võro 11,86, 200 m 1. Õilme Võro 24,28, 400 m 1. Helin Meier 55,02, 800 m 1. Kelly Nevolihhin 2.09,75, 1500 m 1. Liina Tšernov 4.18,72, 5000 m 1. Liina Tšernov 16.19,33, 100 m tj 1. Diana Suumann 13,67, 400 m tj 1. Liis Roose 59,65, 3000 m tak 1. Johanna Ardel 11.15,73, kaugushüpe 1. Ksenija Balta 6.53, kõrgushüpe 1. Grete Udras 1.77, kolmikhüpe 1. Tähti Alver 13.37, teivashüpe 1. Marleen Mülla 4.05, kuulitõuge 1. Kätlin Piirimäe 14.87, kettaheide 1. Kätlin Tõllasson56.62, odavise 1. Gedly Tugi 51.11, vasaraheide 1. Anna Maria Orel 67.03, 10 000 m käimine 1. Jekaterina Mirotvortseva 47.37,82 (Eesti rekord).

Eesti meistrivõistlused kergejõustikus

Teivashüppe Eesti meister Marleen Mülla viis isikliku rekordi 4.05ni.

Meeste kettaheites jäi üle pika aja võidutulemus alla 60 meetri. 1. Gerd Kanter 58.60, 2. Priidu Niit 57.03, 3. Kevin Sakson 51.77.

Hans-Christian Hausenbergi võidutulemuseks kaugushüppes jääb 7.77 - ilus number ja korralik hüpe.

Meeste 200 meetri sprindis oli väledaim Ken-Mark Minkovski (21,55), Henri Sai oli kõigest kaks sajandikku aeglasem.

Eile 100 m sprindi võitnud Õilme Võro tegi kuldse duubli, täna oli ta 24,28ga kiireim 200 m jooksus. Hõbe Kreete Verlinile (24,69), pronks Kristin Sauale (25,47).

Naiste teivashüppes sündis ilus tulemus - Marleen Mülla ületas neli meetrit.

Nagu ka eile, oli seegi kord Kaur Kivistiku esimeseks õnnitlejaks pisipoeg.

Naiste vasaraheites pidasid Anna Maria Orel ja Kati Ojaloo maha põneva duelli, Orel võitis 67.03ga, Ojaloo oli 66.38ga teine. Pronks 58.38 heitnud Rael Kaldale.

Võimas! Kaur Kivistik sai tänavustelt Eesti meistrivõistlustelt juba kolmanda kulla. Eilse 3000mtj ja 1500 m jooksu kõrval võitis ta ka 800m jooksu.

Martrin Kupper ei suutnud kettaheites kolme katsega tulemust kirja saada ning tema jaoks on võistlus lõppenud! Suure tõenäosusega võidab Gerd Kanter.

Naiste 800m jooksu Eesti meistriks tuli Kelly Nevolihhin ajaga 2.09,75. Hõbeda sai Helin Meier (2.10,03) ning pronksi Katrina Stepanova (2.14,72).

Kettaheites on kahe katse järel liider 58.40 heitnud Kanter, Kupperil tulemust kirjas ei ole.

Meeste kaugushüpet juhib 7.45ga Hans-Christian Hausenberg.

Naiste 5000m jooksus tuli Eesti meistriks Liina Tšernov ajaga 16.19,33. Hõbeda sai Jekaterina Batjuk (16.53,46) ja pronksi Kaisa Kukk (17.39,90).

Kergejõustiku meistrivõistlusega paralleelselt toimusid ka kiikingu meistrivõistlused. Naiste hulgas püstitas Helga Ehrenbusch 6.03ga välitingimuste maailmarekordi, meeste seas oli võitja Sergei Vertepov, kes kiikus üle võlli aistega, mil pikkust 7.13.

Naiste vasaraheites on 67.03ga liidriks rekordinaine Anna Maria Orel, Kati Ojalool on kirjas 63.14.

Meeste kõrgushüppe Eesti meistriks tuli Karl Lumi, kes ületas 2.16. Hõbeda võttis Hendrik Lillemets (2.13) ning pronksi said Kevin Basov ja Kristo Evard (2.00).

Meeste 5000m distantsi võitis soolojooksu teinud Tiidrek Nurme ajaga 14.23,39.

Kirt pole Birminghami Teemantliiga etapil juurde saanud, kolme vooru järel on ta 85.29ga teine, juhib 85.78 visanud tšehh Jakub Vadlejch.

Kettaheites sai ülikindla võidu Kätlin Tõllasson, kes heitis 56.62. Hanna-Maria Kupper sai kirja 47.96, eile kuulitõukes võidu võtnud Kätlin Piirimäe oli 44.02ga kolmas.

Naiste kaugushüppe võitis Ksenija Balta tulemusega 6.53. Hõbeda sai Aet Laurik (6.29) ja pronski Merilyn Uudmäe (6.26).

Kõrgushüppes ületab Karl Lumi 2.16, sellest ilmselt piisab järjekordseks meistritiitliks.

Meeste vasaraheite esikolmik: 1. Adam Kelly 64.49, 2. Mart Olman 61.06, 3. Toomas Tankler 58.68.

Balta püstitab hooaja tippmargi - 6.53. MM-norm on aga 6.72 ja selle ründamiseks on tal täna veel üks võimalus.

Balta astub neljandas voorus üle. Ta juhib 6.36ga, Laurik on 6.29ga teine ja Merilyn Uudmäe 6.26ga kolmas. Väga tihe võistlus.

Kirt on alustanud Birminghamis Teemantliiga võistlust 85.29ga ja hoiab liidrikohta avavooru järel.

Meeste samal distantsil sai Jaak-Heinrich Jagor ajaks 50,68, hõbe Erik Jagorile (51,24), pronks pikalt ees olnud, kuid lõpus kangestunud Karl Erik Nazarovile (51,48). Erik Jagor ja Nazarov uuendasid isiklikke rekordeid.

Naiste 400 meetri tõkkejooksu võitis Liis Roose, ajaks 59,65.

Kaugushüppes saab Ksenija Balta teises voorus kirja 6.36, Aet Laurik on 6.23-ga teine.

Ksenija Balta astus avakatsel üle ega saanud tulemust kirja.

Vasaraheites juhib kahe vooru järel ootuspäraselt Adam Kelly 62.05ga.

10 000 meetri käimise medalivõitjad. Naised: 1. Jekaterina Mirotvortseva 47.37,82 (Eesti rekord), 2. Anna Tipukina 1:00.07,56, 3. Lada Rosljakova 1:02.10,51. Mehed: 1. Virgo Aduosoo 48.09,00, 2. Jaroslav Stupnikov 56.04,64, 3. Igor Jakovlev 58.17,02.

Meestest tuleb Eesti meistriks Virgo Adusoo.

Olemas! Mirotvortseva võidab Eesti rekordiga - 47.37,82! Vägev sooritus! Jekaterina Jutkina senine rahvusrekord 49.18,18 saab kuhjaga ületatud. Maailma edetabelis platseerub Mirotvortseva 37. kohale.

45.55 ja üks ring jääb Mirotvortseval käia.

Kaks ringi lõpuni ja asi on selge, Mirotvortseva on Adusoo maha raputanud ja ka Eesti rekord sünnib kindlasti.

3 ringi lõpuni, Mirotvortseva vajutab gaasi, et mitte asja lõpu peale jätta, sest mehe sprindi vastu oleks raske. Adusoo on jäänud 15 meetriga maha.

8 km käidud, ajaks 38.30. Viimased ringid on vedamine Mirotvortseva töö, Adusoo on paar-kolm meetrit maas. Nüüd on näha, et sportlastel on hakanud raskem.

6 km käidud, tempo jätkuvalt hea - 28.45. Ees endiselt Virgo Adusoo ja Mirotvortseva.

4 kilomeetrit käidud, tempo pole langenud - 19.06. Adusoo teeb jätkuvalt tempot, Mirotvortseva on tuules.

Nüüd on käidud viis ringi ehk 2000 meetrit, ette on jäänud Mirotvortseva ja Virgo Adusoo, vaheajaks 9.34. Sedasi jätkates tuleks lõpuaeg alla 48 minuti.

Start on käijatele antud, Mirotvortseva ja kaks meest on kohe teistest eraldunud. 400 m järel edestas Mirotvortseva Eesti rekordit umbes nelja sekundiga.

Kui stardis on 16aastane Jekaterina Mirotvortseva, on Eesti rekordid ohus. Ta on enda nimele võtnud 5000 meetri ja 10 km (maantee) käimise rekordi, täna võib langeda Jekaterina Jutkina rekord 49.18,18. Mullu Eesti meistriks tulles oli Mirotvortseva aeg 51.15,88. Seega hüpe oleks väga suur, samas noorte olümpiapäevadel kuldmedali võitnud neiu ongi teinud suure arenguhüppe. Maanteel on ta 10 km käinud ajaga 48.05.

Tere taas, hea spordisõber! Eesti meistrivõistlused jätkuvad, kell 14 antakse stardipauk 10 000 meetri distantsile minevatele meestele ja naistele.

Meeste 100 meetri sprindis sündis üllatusvõitja - Karl Erik Nazarov! Ajaks 10,69. Teine oli Henri Sai (10,81), kolmas Ken-Mark Minkovski (10,89), esimesena jäi medalist ilma Hans-Christian Hausenberg (10,93).

Naiste kolmikhüppe Eesti meistriks tuli 13.37 hüpanud Tähti Alver. Merlyn Uudmäe sai 13.33ga hõbeda ja Annabel Luuk 12.27ga pronksi.

Eesti kiireim naine aastal 2019 on (Ksenija Balta puudumisel) Õilme Võro - 11,86. Poodiumile tõusevad veel Kristin Saua (12,25) ja Marje Nurk (12,28).

Kätlin Piirimäe teenis võidu kuulitõukes.

Meeste 400 meetri jooksu valitses 47,65ga Rivar Tipp.

400 meetri jooksus tuli lõpusirgele esimesena Liis Roose, kuid tiitlikaitsja kangestus ja jäi kolmandaks. 1. Helin Meier (55,02), 2. Marielle Kleemeier (55,12), 3. Liis Roose (55,46).

Naiste odaviske võitis Gedly Tugi 51.11ga. Hõbeda sai Gerli Israel (49.77) ja pronksi Marilis Remmel (49.57).

Rasmus Mägi otsustas täna 400 meetri jooksust loobuda.

Nool ründas kõrgust 5.46, kuid sellest üle ei saanud, võidutulemuseks jäi seega 5.25.

110 meetri tõkkedistantsil oli väledaim Johannes Treiel (14,28), järgnesid Hans-Christian Hausenberg (14,57) ja Keiso Pedriks (14,66).

Naiste 100m tõkkejooksu võitis Diana Suumann ajaga 13,67. Kreete Verlin sai samuti aja 13,67, kuid fotofiniš tuvastas, et ta oli ikkagi viis tuhandik sekundit aeglasem. Pronks kuulub Katre Sofia Palmile 14,89ga.

Teivashüppes on juba meister selge, Robin Nool on ületanud 5.05 ja 5.25 ning jätkab hüppamist. Eerik Haamer sai kahjuks algkõrgusel 4.80 nulli. Hõbe Martin Paakspuule (4.40) ja kolmandat kohta jagasid 4.20 ületanud Madis Kaare ja Mikk-Mihkel Arro.

Meeste kolmikhüppe võitis Jaak Joonas Uudmäe isikliku rekordi 15.95ga. Hõbeda sai Dmitri Mosendz (15.60) ja pronksi vanameister Jaanus Suvi (14.44).

Naiste kõrgushüppes lõpetasid neli naist sama tulemusega.

Pisipoeg võib isa üle uhke olla.

Kaur Kivistik tegi ajalugu - võitis lisaks 3000 meetri takistusjooksule ka 1500 meetri jooksu! Ja kahe võistluse vahel oli tal vaid 1,5 tundi taastumiseks. Tulemused: Kaur Kivistik 4.00,39, Olavi Allaste 4.01,53, Tiidrek Nurme 4.01,62

Naiste 1500m jooksu võitis Liina Tšernov ajaga 4.18,72. Hõbeda sai Kelly Nevolihhin (4.24,13) ja pronksi Jekaterina Patjuk (4.34,28).

Kuulitõuge sai läbi ja Kristo Galeta võidutulemus 19.96 on Eesti meistrivõistluste rekord. Järgnesid Jander Heil (18.88) ja Kert Piirimäe (18.35).

Vahepeale ka Kirdi värske kommentaar!https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/delfi-video-eesti-meistriks-tulnud-magnus-kirt-viimane-katse-oli-juba-selline-nagu-lootsin?id=87159351

Kuulitõuke seis kolme vooru järel: 1. Kristo Galeta 19.96, 2. Jander Heil 18.88, 3. Kert Piirimäe 17.87.

Naiste 100 meetri eeljooksus oli 11,90ga kiireim Õilme Võro.

Nii see tuli, Ardeli kuldmedal takistusjooksus.

Naiste 3000 meetri takistusjooksus oli osalejaid neli, tiitli pälvis Johanna Ardel.

Kristo Galeta tõukab avavoorus kuuli 19.96.

Odaviske lõppseis.

Odaviskes käivad viiendad katsed, midagi erilist muutunud ei ole, Kirt juhib 87.57ga, Laanmäe 75.28ga teine ja Leppik 69.53ga kolmas.

Kaur Kivistik võitis oodatult 3000 meetri jooksu. Asja teeb põnevaks see, et juba poolteist tundi hiljem stardib ta ka 1500 m jooksus. Sestap ei kulutanud ta end oma põhialal liigselt, ajaks 9.35,31. Hõbe Ats Sõnajalale (9.43,17), pronks Dmitri Aristovile (9.48,80).

Kirt piirdub täna kolme katsega. "Täiesti normaalne võistlus. Eelmisest võistlusest oli veel jäänud tehnilisi probleeme esimesteks katseteks sisse, aga läks samm-sammult paremaks," kommenteeris Kirt, kelle seeria oli 83.76, 84.12 ja 87.57.

Kirt saab juurde ka kolmandas voorus - 87.57!

Kirt viskab teises voorus 84.12.

Odaviske liidrid avavooru järel: 1. Magnus Kirt 83.76, 2. Tanel Laanmäe 75.28, 3. Erki Leppik 69.53, 4. Erki Mitman 63.02, 5. Ergo Tamm 61.06.

Magnus Kirdi avakatse.

Kirt viskab avavoorus 83.76.

Tõkkesprindi teise eeljooksu parim on 14,26ga Keiso Pedriks. Tõenäoliselt just need kaks meest selgitavad ka finaalis Eesti meistri.

Meeste 110 meetri tõkkejooksu esimese eeljooksu võitis kindlalt 14,28-ga Johannes Treiel.

Täpsustame ka osalejate nimekirju. Ksenija Balta täna siiski 100 meetri sprindis ei osale, küll aga homme kaugushüppes. Karoli Käärt ei võistle meistrivõistlustel üldse, Hans-Christian Hausenberg on maha võetud 200 m distantsil, küll aga stardib ta 100 m jooksus, tõkkesprindis ja kaugushüppes.

Tere, head kergejõustikusõbrad! Võistlused saavad alguse kell 14 meeste odaviskega, kus saame nautida Magnus Kirdi, Tanel Laanmäe ja teiste odakaari. Seega soovitan soojalt tulla nüüd kohe Kadrioru staadionile!