OTSEPILT | Kas Eesti mitmevõistlejad suudavad täna Ukrainas kõik tõkked ületada ja kroonitakse õhtul Euroopa meistriks?

Võistkondlik seis esimese võistluspäeva ehk üheksa ala järel: 1. Eesti 22 013, 2. Suurbritannia 21 792, 3. Ukraina 21 767, 4. Valgevene 21 514 5. Hispaania 21 443, 6. Prantsusmaa 21 077, 7. Šveits 19 648.

Mitmevõistluse võistkondlik EM

Märt Roosna: Praeguse info kohaselt Eesti koondises kadusid ei ole, samas on suuremaid või väiksemaid muresid enamikul.

Märt Roosna: Tänaseks kõik, homme ootame teid meie lainele tagasi kell 9.30, kui meeste ette asetatakse kümme tõket.

Märt Roosna: Uibo kaotab rekordigraafikule 246 punktiga, kuid 8200 punkti on tema jaoks kindlasti püütav. Rosenberg edestab oma graafikut 33 silmaga ja võib homme murda 8000-punkti-meeste klubisse. Õiglane on ära andnud 265 punkti, seega teoorias võiks 8100 punkti olla püütav, praktikas - arvestades vormi ja tervislikku seisundit - pole ka 8000 tegemine kuigi lihtne.

Märt Roosna: Kohe teeme kokkuvõtte meeste homsetest väljavaadetest.

Märt Roosna: Rosenberg on esimese päeva järel kümnevõistluse liider.

Märt Roosna: 400 meetri jooksu ajad.

Märt Roosna: Uibo lõpetab päeva 51,04ga.

Märt Roosna: Kolmanda jooksu võidab päeva parima aja 48,24ga Vitali Žuk, hästi alustanud, kui lõpus kangestunud Õiglane saab ajaks 50,69.

Märt Roosna: Rosenberg saab teises jooksus ülekaaluka võidu ajaga 49,06. Avapäevaga on tal koos 4263, isikliku rekordi graafikuga on seis +33 ehk homme on kõik võimalused rünnata 8000 punkti piiri.

Märt Roosna: Lillemets oli oma jooksus kolmas, nagu ikka venib aegade edastamine Ukrainast.

Märt Roosna: Aga nüüd on olemas - 50,59. Üsna ootuspärane. Võitis hispaanlane Jesus Castillo 49,83ga.

Märt Roosna: Rekordiseerias läbis Lillemets staadioniringi 50,30 sekundiga, Rosenberg 48,87ga, Õiglane 49,58ga ja Uibo 50,32ga. Näis, palju neil selle pika ja tuulise päeva lõpuks täna püssirohtu järel on.

Märt Roosna: Avakava järgi peaks meeste 400 meetrit juba käima, aga tundub, et see ei kehti. Ju Rosenberg hüppas selle lõhki :)

Märt Roosna: Võistkondlik seis kaheksa ala järel: 1. Eesti 19 605, 2. Ukraina 19 525, 3. Suurbritannia 19 358.

Märt Roosna: Seitsmevõistluse seis avapäeva järel.

Märt Roosna: Grit Šadeiko jooks kulges väga raskelt - 25,35.

Märt Roosna: Jurkatamm sai 200 m jooksus ajaks 26,78 ja Klaup 26,32.

Märt Roosna: Alanud on naiste 200 meetri jooksud, esimeses saab Vaikla ajaks 26,63.

Märt Roosna: Võistkondlikus arvestuses tuhises Eesti seitsme ala järel jälle esimeseks: 1. Eesti 17 255, 2. Ukraina 17 038, 3. Hispaania 16 758.

Märt Roosna: Kõrgushüpe tõstis Rosenbergi esimeseks, Uibo kolmandaks ja Õiglane lõpetab esikuuiku. Rosenberg edestab oma rekordigraafikut 14 punktiga, Uibo seis on -213 ja Õiglasel -224.

Märt Roosna: Rosenberg otsustas loobuda ja rahuldub 2.16ga, mis on niigi ta isiklik rekord.

Märt Roosna: Rosenbergi esimene hüpe kõrgusel 2.19 pole paha, kuid üle ta veel ei saa.

Märt Roosna: Uibo seda korrata ei suuda, aga 2.13 on ikkagi väga hea tulemus.

Märt Roosna: Rosenberg üle - 2.16!

Märt Roosna: 2.16 ja teine katse: Rosenbergi tehnika laguneb veidi, Uibo on üsna lähedal.

Märt Roosna: 2.16 - Rosenberg on üsna lähedal, Uibo ajab lati avakatsel natuke kindlamalt maha.

Märt Roosna: Rosenberg on 2.13ga korranud oma isiklikku rekordit, Uibo mark on aga nii hea kui 2.18.

Märt Roosna: Latt väriseb, aga jääb peale - Uibo ületab kolmandal katsel 2.13 ja kaks meie meest jätkavad kõrgushüppevõistlust. Lahe!

Märt Roosna: Uibo ajab teisel katsel 2.13 kindlalt maha.

Märt Roosna: Uibo ajab lati maha.

Märt Roosna: Vägev! Rosenberg hüppab 2.13!

Märt Roosna: Tubli! Rosenberg saab latist üle ja 2.10 on kotis.

Märt Roosna: Uibo ületab 2.10 avakatsel, Rosenberg mitte. Nemad kahekesi ongi alavõidu eest võitlema jäänud.

Märt Roosna: Võistkondlik arvestus kuue ala järel: 1. Ukraina 14 817, 2. Eesti 14 616, 3. Hispaania 14 534.

Märt Roosna: Šadeiko ja Klaup on kuulitõuke järel vastavalt seitsmes ja kaheksas, kolm ukrainlannat on nende ees. Jurkatamm on 20. Vaikla 25.

Märt Roosna: Meie põrkepallid jätkavad hästi, Uibo ja Rosenberg võtsid 2.07 avakatsel. Urenal ja Kravtšenkol pole see õnnestunud.

Märt Roosna: Paraku Õiglasele jääbki 1.95, 1.98-st ta jagu ei saa.

Märt Roosna: Õiglane ajab taas lati maha.

Märt Roosna: 2.04 on ületanud ka Urena ja Kravtšenko.

Märt Roosna: Õiglane kolistab 1.98-l täna esimest korda latiga. Pole hullu, kaks katset on veel ees.

Märt Roosna: Rosenberg teeb vigade paranduse ja temalgi 2.04 kirjas.

Märt Roosna: Kuulitõuke 2. grupi kolmas voor, hea meel on teatada, et Jurkatamm saab juurde - 12.03. Vaiklale jääb avavooru 12.29.

Märt Roosna: Uibo saab kõrgusest 2.04 kohe jagu, säärega lati maha ajanud Rosenberg vajab teist katset.

Märt Roosna: Hästi! Õiglane ületab 1.95 ja nüüd on Götzisega võrreldes juba neli sentimeetrit lisaks. Rekordiseerias oli aga siiski koguni 2.05.

Märt Roosna: Ukraina mehed jäävad meile kõrguses alla, Ivanitškii sai kirja 1.98, Adamtšuk 1.89, Maloglovetš on ületanud 1.92, kõrguse 1.95 ajas ta avakatsel maha.

Märt Roosna: Üldarvestuses kõrge koha eest võitlev Vitali Žuk lõpetas võistluse 1.98ga.

Märt Roosna: Uibo ja Rosenberg võtavad 2.01 kindlalt avakatsel.

Märt Roosna: Kõrgusest 2.01 saab esimesena üle Urena.

Märt Roosna: Naiste teise grupi kuulitõuge venib korralikult, teine voor Eesti naistele lisa ei toonud.

Märt Roosna: Rosenberg kulutas kõrgusel 1.98 vaid ühe katse, Uibo jättis selle vahele.

Märt Roosna: Õiglane 1.92 üle ehk sentimeeter Götzise võistlusega võrreldes juures.

Märt Roosna: Naiste kuulitõuke järel läheb Ukraina Eestist mööda, kuna nad tõukasid märksa paremini - Sloboda 14.03 ja Rofe-Beketova 13.97. Samas Eesti mehed peaksid jälle kõrgust paremini hüppama.

Märt Roosna: Klaup kolmandas voorus juurde ei saa, kirja jääb 12.46.

Märt Roosna: Rosenberg jättis 1.95 vahele, tema ja Uibo ründavad nüüd kõrgust 1.98, Õiglane jättis algkõrguse 1.86 järel 1.89 vahele ja tema järgmine hüpe toimub kõrgusel 1.92.

Märt Roosna: Uibo saab algkõrgusest 1.95st kohe jagu.

Märt Roosna: Kuulitõuke kolmas voor: Šadeiko juurde ei saa, lõpptulemus 12.25 ehk rekordiseeriaga võrreldes rohkem kui 1,5 meetrit vähem.

Märt Roosna: Vigastatud Lillemetsa jaoks on 1.92 liig, jääb 1.89. Aga peaasi, et mees jätkab.

Märt Roosna: Klaup teisel katsel 12.46. Vaikla tõukab avavoorus kuulis 12.29, aga tema ongi selles alas hea, isiklik rekord on koguni 13.63.

Märt Roosna: Õiglane alustas kõrgushüpet 1.86st ja see ei valmistanud talle probleeme. Rosenberg võttis oma algkõrguse 1.92 samuti avakatsel. Lillemets vajab sel kõrgusel teist katset, Uibo passib jätkuvalt.

Märt Roosna: Aga teises voorus teeb Šadeiko korraliku paranduse - 12.25.

Märt Roosna: No kuidagi pole meie seitsmevõistlejad kuuliga sõbraks saanud, Klaup alustab 10.82ga. See-eest Jurkatamm tõukab rohkem kui rekordiseerias - 11.54.

Märt Roosna: Lillemets purjetab 1.89st üle esimesel katsel.

Märt Roosna: Lillemets on teisel katsel ületanud ka 1.86. Kolm meest pole kõvemas grupis veel alustanud: Uibo, Rosenberg ja Kravtšenko.

Märt Roosna: Ukrainat on tabanud tagasilöök, vanameister Aleksei Kasjanov on kõrvale astunud.

Märt Roosna: Naiste kuulitõuge: Grit Šadeiko alustab 11.36ga.

Märt Roosna: Lillemets on alustanud igaks juhuks madalalt, avakatsel on ta jagu saanud kõrgustest 1.74, 1.77, 1.80 kui ka 1.83.

Märt Roosna: Tähelepanelik lugeja on saatnud meile "fotoselgituse", miks Uibo jäi kaugushüppes 6.99 peale. See on pilt tema parima katse pakutabamisest.

Märt Roosna: Soojendus kõrgushüppeks on alanud. See ala on tõehetkeks Janek Õiglasele. Götzises segas teda valutav pöid ning 2.05 hüpanud mees piirdus 1.91-ga. Vahepeal ei ole ta treeningul seda ala proovida saanud.

Märt Roosna: Nüüd on paus, võistlused jätkuvad kell 17 meeste kõrgushüppega.

Märt Roosna: Võistkondlik arvestus viie ala järel: 1. Eesti 12 586, 2. Ukraina 12 535, 3. Hispaania 12 520, 4. Valgevene 12 399.

Fnn: Põhiline et vigastust ei korjaks või poolvigasena üle ei pinguta. MM palju tähtsam. Noortel ka EM. Uibo lonkas vist enne?

Märt Roosna: Kolme ala järel juhib Urena, Rosenberg on teine, Õiglane tõusis viiendaks, Uibo on 11. ja Lillemets 19. kohal.

Märt Roosna: Meeste kuulitõuke kokkuvõte: Õiglane põrutas teises voorus 14.77 ja see jäigi parimaks tal. Uibo ja Rosenberg said kirja mõlemad oodatust vähem, vastavalt 14.23 ja 13.27. Kaugushüppes kanda vigastanud Lillemets piirdus avakatsega - 13.15. Kolme ala järel on sotid isiklike rekordite seeriatega järgnevad: Uibo -223, Õiglane -132, Rosenberg -15. Alavõidu teenis raudmuna 15 meetri ja 66 sentimeetri kaugusele paisanud Valgevene atleet Vitali Žuk.

Märt Roosna: Kuulitõuget juhib isikliku rekordi 15.66ni viinud Valgevene atleet Vitali Žuk.

Märt Roosna: Rosenberg saab teises voorus veidi juurde - 13.27. Aga tänavu sündinud rekordi seerias oli tulemus 14.59, seega see oleks valus tagasilöök.

Märt Roosna: Janek Õiglane tõukas esimesel katsel 14.50, Uibo teisel 14.23.

Märt Roosna: Naiste seitsmevõistluse seis kahe ala järel. Kõrgushüppes olid parimad 1.78 ületanud britt Katie Stainton ja ukrainlanna Darina Sloboda.

panda: Tundub, et Ukraina võidab ära, sest meie omad ei suuda oma tulemusi teha ja naised ukrainal selgelt tugevamad.

Märt Roosna: Võistkondlik arvestus nelja ala järel: 1. Ukraina 10 433, 2. Eesti 10 384, 3. Hispaania 10 352.

Märt Roosna: Midagi pole teha, aga sümpaatse valgevenelase Andrei Kravtšenko (34) ajad on möödas. Ta alustas võistlust 100 meetris 11,80ga, hüppas kaugust 6.96 ja tõukas avavoorus kuuli 12.53. Paneme siia kõrvale ta isiklikud rekordid: 10,86, 7.90, 15.40.

Märt Roosna: Kuulitõuke avavoor: Uibo 14.14, Rosenberg 13.13, Lillemets 13.15.

Märt Roosna: Alanud on meeste kuulitõuge.

Märt Roosna: Klaup ajab ka kolmandal katsel 1.75 maha ja haarab matil lebades korra jalast kinni. Loodetavasti pole temal midagi juhtunud. Protokolli läheb 1.72 ehk 5 cm vähem kui rekordit püstitades.

Märt Roosna: Klaup-McColl on kahel korral 1.75 maha ajanud.

Märt Roosna: Grit Šadeikol lõi kahjuks kõrgushüppes välja tervisehäda, mis on teda vaevanud terve hooaja. Diagnoosi me ei tea, tundub, et asi on jalas. Sestap otsustas ta 1.66 ületamise järel edasisest hüppamisest loobuda. Ta üritab siiski läbi väikese valu lõpuni teha. Kahe ala järel kaotab ta rekordigraafikule 128 punktiga.

Märt Roosna: Praegu on teada, et Grit Šadeiko jätkab võistlust, aga kas edasi suudab võistelda ka kaugushüppes kannale haiget teinud Lillemets, on veel selguseta.

Märt Roosna: Naiste kõrgushüpe: Klaup on ületanud 1.72 ja jätkab. Šadeiko lõpptulemuseks jäi 1.66, Vaiklal 1.63 ja Jurkatammel 1.60.

Märt Roosna: Šadeiko ületas 1.66, aga 1.69 ta ründama ei läinudki, vaid on võistluse lõpetanud. Ei oska hetkel öelda, kas on tegu terviseprobleemiga või on see otsus tehtud mingil muul kaalutlusel.

Märt Roosna: Naiste kõrgushüppes on Šadeiko ja Klaup ületanud 1.66, Vaiklal on protokollis 1.63, Jurkatammel 1.60.

Märt Roosna: Võistkondlik arvestus kolme ala järel: 1. Eesti 7963, 2. Hispaania 7752, 3. Suurbritannia 7730, 4. Ukraina 7685.

Märt Roosna: Meeste kaugushüppe kokkuvõte: Maicel Uibo ei saanud keerutavas tuules sammu klappima ja leppis 6.99ga. Rekordigraafikule kaotab ta juba 189 punktiga. Hea võistluse tegi taas Kristjan Rosenberg, kes hüppas 7.34 ning edestab oma rekordigraafikut 66 silmaga. Janek Õiglane hüppas 7.20 (graafikuga seis -110 punkti), suurtes raskustes oli Risto Lillemets, kes sai alles viimases voorus kirja tulemuse 6.55 (-131 punkti). Lisaks vigastas ta teisel katsel kanda. Pikki hüppeid Lutskis ei näidatudki, alavõidu teenis 7.38ga Jorge Urena, Rosenberg sai teise koha.

Märt Roosna: Lillemets pääses nullist, aga kolmandal katsel saadud 6.55 tähendab kõva punktikadu.

Märt Roosna: Kaugushüppe kolmas voor: tuul keerutab, Uibo ei saanud pakule üldse pihta ja piirdus 6.99-ga See jääbki ta parimaks. Aga Rosenberg saab tuule taha ja hüppab 7.34! Juurde saab ka Õiglane - 7.20.

Märt Roosna: Keerulisse olukorda on sattunud võistlus 100 meetri rekordiga alustanud Lillemets, kellel pole kaugushüppes kahe vooru järel tulemust. Nüüd tuleb igal juhul märk maha saada.

Märt Roosna: Alanud on naiste kõrgushüppe, kõik Eesti sportlased on 1.54 ületanud, üksnes Klaup alustab kõrgemalt.

Märt Roosna: Kaugushüppe teine voor: Uibo ei taba pakku, kuid saab tulemuse vähemalt kirja - 6.98. Rosenberg hüppas jälle 7.10. Õiglane juurde ei saanud, 6.88.

Märt Roosna: Alanud on meeste kaugushüpe, Rosenberg saab avavoorus kirja 7.10. Paraku Uibo saab esimesel katsel nulli, samuti Lillemets. Õiglane teeb korraliku alguse - 7.17.

Märt Roosna: Võistkondlik arvestus kahe ala järel: 1. Eesti 5430, 2. Ukraina 5316, 3. Valgevene 5305.

Märt Roosna: Grit Šadeiko sai tugevaimas jooksus 13,52ga kolmanda koha ja ta hoiabki avaala järel kolmandat kohta. "Väga tuuli oli. Muidugi oleksin tahtnud paremat aega, aga võtan selle," ütles Šadeiko vahetult jooksu järel. Rekordigraafikule kaotab ta avaala järel 31 silmaga.

Märt Roosna: Mari Klaup-McColl sai tõkkejooksus ajaks 14,17.

Märt Roosna: 100 meetri jooksu järel on Rosenberg teine, Lillemets 11., Uibo 12. ja Õiglane 19. Rosenberg juhib oma rekordigraafikut 22 ja Lillemets 19 punktiga, Uibol on -48, Õiglasel -79.

Märt Roosna: Hanna-Mai Vaikla alustas võistlust 14,99, Kristella Jurkatamm 14,25ga.

Märt Roosna: Meeste 100 meetri jooksu kokkuvõte: Maicel Uibo tegi üsna tagasihoidliku etteaste (11,26), samas asjaolusid arvestades oli see pigem ootuspärane. Janek Õiglase (11,40) etteastele jättis kõva jälje kohtunike saamatu tegutsemine. Valestardi puhul jäeti teine lask tegemata või oli see lihtsalt liiga vaikne, Õiglane ja mitu teist meest said alles 80 meetri peal aru, et tegu oli valestardiga. Selle pingutuse järel ei suutnud nad end kohe jälle 100-protsendiliselt kokku võtta. Kristjan Rosenberg (10,95) alustas hästi, samuti isiklikku rekordit 9 sajandiku võrra kärpinud ja selle 11,23ni viinud Risto Lillemets. Toome varsti teieni ka võistkondliku punktiseisu.

Märt Roosna: Viimases jooksus saab Uibo ajaks 11,26. Vanameister Kravtšenko oli pikalt viimane.

Märt Roosna: Õiglane leppis seetõttu ajaga 11,40.

Märt Roosna: Nüüd kõik õnnestub, aga tundus, et Õiglasel enam seda kõige paremat teravust ei olnud. See totter lugu röövis temalt kindlasti sajandikke.

Märt Roosna: Õiglane on juhtunu pärast üsna kuri, sest nüüd tuleb tal teine maksimaalne pingutus kohe otsa teha.

Märt Roosna: Nüüd on tehtud parandus Rosenbergi ajas - 10,95.

Märt Roosna: Oi jumal küll! Õiglase jooksuga on jama. Alguses tehti valestart, teises samuti, aga märguanne tuli nii hilja, et meie mees jooksis juba lõpuni, enne kui pauku kuulis.

Märt Roosna: 21aastane Risto Lillemets kärpis isiklikust rekordist üheksa sajandikku, ajaks 11,23.

Märt Roosna: Rosenberg sai ajaks 10,93. Väga korralik algus.

Märt Roosna: Ajakava on uudises olemas. Tulemustega on ukrainlastel kehvasti.

panda: kas ajakava saaks? ja tulemusi onlines ka kuskilt leiab?

Märt Roosna: Samal ajal kui jätkuvalt ei ole avaldatud esimese jooksu aegu on oma jooksu teinud ka Kristjan Rosenberg, kes võitis teise jooksu.

Märt Roosna: Risto Lillemets tegi esimeses jooksus visuaalselt korraliku etteaste, olles kolmas. Tema lõpuaega pole veel öeldud.

Märt Roosna: Võistlus on kohe algamas meeste 100 meetri jooksuga.

Märt Roosna: Ilmateade on igati positiivne. Vihma ei tohiks Lutskis nädalavahetusel sadada, sooja on praegu 17 kraadi, päeva jooksul tõuseb üle 20. Ehk peaks olema mõnusad tingimused: ei liiga külm ega liiga palav.

Märt Roosna: Tervitus, kergejõustikusõbrad! Stardipaugud hakkavad kõlama kell 10. Loodame, et tulevad põnevad kaks päeva ning Eesti koondis suudab tiitli koju tuua.