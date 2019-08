OTSEPILT JA -BLOGI | Magnus Kirt tõmbas Eesti meistrivõistlused vägeva odakaarega käima

Meeste kõrgushüppes on favoriidiks suurepärast hooaega tegev Karl Lumi (Tallinna SS Kalev), kes viimati võistles võistkondlikul EMil ja ületas seal 2.21.

Meeste teivashüppes tõotab tulla põnev duell Robin Noole (SK Elite Sport) ja Eerik Haameri (TÜ/ASK) vahel, kes mõlemad on sel suvel isikliku tippmargi viinud 5.40ni.

Huvitava võistluse pakuvad naiste vasaraheites kindlasti Eesti rekordiomanik Anna Maria Orel (Tallinna SS Kalev) ja Kati Ojaloo (KJS Sakala). Meeste vasaraheites jahib esimest Eesti meistritiitlit väliseestlane Adam Kelly (TÜ/ASK).

Meeste kettaheites on kohal Eesti hetke parim kettaheitja Martin Kupper (Audentese SK), Kupperile tuleb konkurentsi pakkuma tippsportlase karjääri eelmisel aastal lõpetanud olümpiavõitja Gerd Kanter (Tallinna SS Kalev).

Meeste 100 m distantsil tasub jälgida Henri Saia (SK Altius), Ken-Mark Minkovskit (Audentese SK), Karl Erik Nazarovit (Audentse SK) ja mitmevõistleja Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev). 200 m tuleb Saia ja Minkovskiga tiitli nimel võitlema Eesti rekordimees Marek Niit (KJK Saare).

Loe veel

Pikematel distantsidel võib samuti oodata häid tulemusi. Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev) tuleb starti oma põhidistantsil 3000 m takistusjooksus ja 1500 m jooksus. Liina Tšernov (SK Jooksupartner) on end kirja pannud nii 800 m, 1500 m kui 3000 m distantsidel ja osaleb neist kahel. Maratoonar Tiidrek Nurme (TÜ/ASK) on registreeritud nii 5000 m kui 1500 m distantsile.

Kohal on ka Eesti käimisele viimaste aastatega uue hingamise andnud ja ohtralt rekordeid purustanud Jekaterina Mirotvortseva (KJK Sillamäe-Kalev), kellelt võib igal võistlusel suurepärast tulemust oodata. Mirotvortseva püüab meistritiitlit naiste 10 000 m distantsil.

Vaata ajakava.

Vaata osalejate nimekirja.

Esmakordselt saab Eesti meistrivõistlustest läbi Sportity mobiiliäpi (töötab nutitelefonis ja tahvelarvutis) näha live-tulemusi. Selleks tuleb alla laadida Sportity äpp, parool on EMV2019.

Päevapilet maksab 10 eurot, sooduspilet 5 eurot (õpilased, üliõpilased, pensionärid). Pileteid saab osta kohapealt sularahas. Kuni 7-aastased lapsed (k.a.), puudega inimesed ja nende saatjad pääsevad võistlusele tasuta.

Samaaegselt kergejõustiku Eesti meistrivõistlustega selgitatakse Kadrioru staadionil ka Eesti meistrid kiikingus. Võistlus algab 18. augustil kell 13.00 ja põnevaimad hetked toimuvad kella 15-16 paiku. Täpsem info kiikingu Eesti meistrivõistluste kohta: www.kiiking.ee.



Eesti meistrivõistlused kergejõustikus

Kirt saab juurde ka kolmandas voorus - 87.57!

Kirt viskab teises voorus 84.12.

Odaviske liidrid avavooru järel: 1. Magnus Kirt 83.76, 2. Tanel Laanmäe 75.28, 3. Erki Leppik 69.53, 4. Erki Mitman 63.02, 5. Ergo Tamm 61.06.

Magnus Kirdi avakatse.

Kirt viskab avavoorus 83.76.

Tõkkesprindi teise eeljooksu parim on 14,26ga Keiso Pedriks. Tõenäoliselt just need kaks meest selgitavad ka finaalis Eesti meistri.

Meeste 110 meetri tõkkejooksu esimese eeljooksu võitis kindlalt 14,28-ga Johannes Treiel.

Täpsustame ka osalejate nimekirju. Ksenija Balta täna siiski 100 meetri sprindis ei osale, küll aga homme kaugushüppes. Karoli Käärt ei võistle meistrivõistlustel üldse, Hans-Christian Hausenberg on maha võetud 200 m distantsil, küll aga stardib ta 100 m jooksus, tõkkesprindis ja kaugushüppes.

Tere, head kergejõustikusõbrad! Võistlused saavad alguse kell 14 meeste odaviskega, kus saame nautida Magnus Kirdi, Tanel Laanmäe ja teiste odakaari. Seega soovitan soojalt tulla nüüd kohe Kadrioru staadionile!