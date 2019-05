OTSEPILT JA -BLOGI | Götzise mitmevõistlus: kui kõrgele suudavad Uibo ja Šadeiko teisel võistluspäeval tõusta?

Götzise mitmevõistlus

Üldarvestus pärast tänast võistluspäeva. Uibo lõpetas parima eestlasena päeva 10. kohal, punkte on koos 4196 (rekordseeriaga -99). Õiglane on päeva lõpuks 20. kohal, punkte 3968 (-250). Saluri asub 28. kohal, punkte 3440. Salurile sai saatuslikuks kõrgushüpe, kus ta sai nulli. Liider on Damian Warder 4596 punktiga.

Saluri lõpetas oma jooksu teisena, saades ajaks 48,99. Tema isiklik rekord on 47,59.

Käimas on päeva viimane ala ehk 400m jooks. Uibo lõpetab oma jooksul neljandana, ajaks 50,93s. Rekordvõistlusel jooksis ta 50,32-ga. Õiglane sai oma jooksus 3. aja, milleks oli 50,82. Tema isiklikus rekordiseerias oli aeg 49,58.

Üldseis enne päeva viimast ala. Uibo kerkis tänu võimsale sooritusele kõrgushüppes seitsmendaks (3424p; -71), Õiglane hoiab 20 kohta (3191p; -193) ja kõrgushüppes nulli saanud Saluri langes 29. kohale (2578p).

Uibo 2.18 ületada ei suutnud ja talle läheb kirja 2.15, mis tähendab ühtlasi eestlasele alavõitu! Isikliku rekordi seerias hüppas Uibo 2.12.

2.18 oleks ühtlasi Uibo isikliku rekordi kordamine kõrguses.

Super! Uibo alistas kolmandal katsel 2.15. Kõrgusel 2.18 on ta aga kahel korral ebaõnnestunud.

Uibo ületas ka kõrguse 2.09, sedapuhku teisel katsel.

Uibo ületab ka 2.06 esimesel katsel!

Seitsmevõistlus on tänaseks ühelpool. Päeva viimaseks alaks oli 200m, kus Šadeiko ajaks tuli 24,72 sekundit. Võrdluseks, rekordseerias oli ta aeg 24,69. Päeva lõpetab ta 13. kohal, olles kogunud 3611 punkti, isiklikust rekordist jääb maha 72 silmaga. Liider on Johnson-Thompson 4034 silmaga.

Uibo sai ka kõrgusest 2.03 üle avakatsel!

Uibo ületas 2.00 esimesel katsel.

Õiglane ajab ka kolmandal katsel kõrgusel 1.94 lati alla ja talle jääb kirja 1.91. Õiglane kaotab siit võrreldes isikliku rekordi graafikuga veelgi punkte, rekordseerias oli tema kõrgushüppe tulemuseks 2.05.

Samal ajal uudiseid meeste kõrgushüppest: Uibo on ületanud kõrguse 1.94 ja jättis kõrguse 1.97 vahele. Õiglasel hetkel kirjas 1.91, 1.94 jättis ta vahele ja 1.97 peal on ta kaks esimest katset ebaõnnestunud!

Oleme võlgu veel naiste seitsmevõistluse üldseisu pärast kolme ala. Šadeiko on võrreldes isikliku rekordiga maas 70 silmaga.

Saluri saab kõrgushüppes nulli!

Šadeiko teeb kuulitõukes viimasel katsel veel tubli paranduse ja saab kirja 13.35. Rekordürituse tulemusele jääb siiski selgelt alla, selleks on 13.89.

Käimas on ka meeste kõrgushüpe, Õiglasel esimesel katsel ületatud 1.91.

Teisel katsel parandab Šadeiko tulemust ja saab kirja 12.64. Tema isiklikuks rekordiks on 13.89.

Šadeiko alustab tagasihoidlikult ja tõukab avakatsel 11.81.

Naiste seitsmevõistlus on jätkumas kuulitõukega.

Üldseis pärast kolme ala. Saluri jääb rekordist maha 135 punktiga, Uibol seis -100 ja Õiglasel -66.

Õiglane tõukab viimasel katsel 15.05! Saluri kahel viimasel katsel tulemust ei saa ja jääb 14.33 peale. Uibo parimaks tulemuseks läks 14.95.

Uibo tõukab kolmandal katsel 14.95, millega jääb isiklikust rekordist vaid 3 cm kaugusele!

Saluri teisel katsel tulemust kirja ei saa.

Õiglane ja Uibo teevad teisel katsel tubli paranduse. Õiglane saab kirja 14.81, Uibo 14.74.

Saluri tõukab avakatsel 14.33.

Õiglane tõukab avakatsel kuuli 14.50.

Vahepeal on alanud meeste kuulitõuge! Uibo saab avakatsel kirja 14.25.

Šadeiko hoiab pärast kaht ala 15 kohta, olles kogunud 1947 punkti. Liider on 2252 silmaga britt Katarina Johnson-Thompson. Šadeiko jääb rekordgraafikust maha 34 punktiga.

Rekordgraafikuga võrreldes on kõik meie mehed hetkel miinuses: Saluri (-131p), Uibo (-111) ja Õiglane (-63).

Üldseis pärast kahte ala, Saluri ainsa eestlasena esikümnes. Uibo on 23. 1693 punktiga ja Õiglane 26. kohal 1975 silmaga.

Saluri parandab viimasel katsel tulemust ühe sentimeetri võrra ja saab kirja 7.37. Rekordseerias sai ta kirja 7.70.

Uibo viimane katse on 7.26, tal jääb parimaks 7.28. Paraku jälle tagasilöök.

Õiglane suudab ka viimasel katsel parandada ja saab kirja igati korraliku 7.26. Tema rekordiseerias oli 7.33.

Saluri parandab kahe sentimeetri võrra ja saab teisel katsel kirja 7.36.

Õiglane parandab teises voorus ja hüppab 7.16.

Uibo astus teise katse selgelt üle. Avavoorust on tal kirjas 7.28. Vähemalt paarkümmend sentimeetrit oleks juurde vaja...

Liider Damian Warner saab avakatsel kirja 7.67.

Saluri avakatse on kauguses 7.34.

Kahjuks jääbki Grit Šadeikol kõrgus 1.74 alistamata ja kirja läheb 1.71. Võrreldes rekordiseeriaga läks kaduma 36 punkti. Eestlannal on kahe ala järel 1947 punkti.

Õiglane hüppas avakatsel kaugust 7.06. Vähevõitu, tema rekordiseerias 7.33, isiklik rekord tal 7.42.

Kahjuks ebaõnnestus ka Šadeiko teine katse kõrgusel 1.74.

Maicel Uibo avakatse kauguses on 7.28.

Šadeiko ajab kõrgusel 1.74 esimesel katsel lati maha.

Kohe algab ka kümnevõistluse kaugushüpe.

Šadeiko ületab ka 1.71 avakatsel.

Ka kõrgus 1.68 ei valmista Šadeikole raskusi.

Grit Šadeiko ületas ka kõrguse 1.65 esimesel katsel. Rekordiseerias (6280p) ületas eestlanna 1.74.

Grit Šadeiko on alustanud kõrgushüpet ja saanud algkõrgusest 1.62 avakatsel jagu.

Üldseis 100 meetri jooksu järel:

Damian Warner juhib avaala järel 1066 punktiga, Manuel Eitelil ja Ashley Moloneyl on teise-kolmandana võrdselt 996 silma. Saluri on 926 punktiga kaheksas, Uibo 812 punktiga 27. ja Õiglane 799 punktiga 30. kohal.

Kanadalane Damian Warner võitis viimase 100 m jooksu imelise ajaga 10,12! Karl-Robert Saluri saab ajaks 10,71. Saluri kaotas võrreldes rekordiseeriaga 49 punkti.

Ja nüüd on Karl-Robert Saluri kord, kelle isiklik rekord on 10,50. Selle aja jooksis ta oma rekordiseerias (8137p).

Austraallane Ashley Moloney näitab viiendas jooksus päeva kiireimat aega 10,41.

3. jooksu võitis Urena 10,76-ga, 4. jooksu Wiesiolek 10,76-ga.

Vitali Žuk võidab ajaga 10,94. Uibo on neljas ajaga 11,22, Õiglane viies 11,28-ga. Kahjuks läks meie meestel kohe punkte kaduma. Oma rekordiseerias oli Uibo jooksnud 11,04 ja Õiglane 11,08. Seega läks Uibol kaduma 40 ja Õiglasel 44 punkti.

Meenutame, et Uibo isiklik rekord on 10,99, Õiglasel 11,08.

Esimese jooksu võitis rootslane Marcus Nilsson ajaga 11,23.

Ja nüüd meeste kümnevõistluse 100 meetri jooksud. Uibo ja Õiglane on teises jooksus, Saluri viimases ehk kuuendas.

Viimase jooksu võitis ameeriklanna Kendell Williams isikliku rekordi 12,84-ga. Grit Šadeiko on avaala järel 1080 punktiga seitsmendal kohal.

Grit Šadeiko saab 100m tõketes ajaks 13,30. Suurepärane algus, võrreldes rekordiseeriaga tuli kaks lisapunkti. Rekordit (6280 punkti) püstitades sai ta kirja 13,31, isiklik rekord on Gritil 13,28. Eestlanna oli selle ajaga teine, kiireim oli britt Katarina Johnson-Thompson 13,29-ga.

Neljanda jooksu võitis ameeriklanna Chari Hawkins 13,41-ga. Ja nüüd on Grit Šadeiko kord.

Hollandlanna Nadine Broersen on kolmanda jooksu kiireim ajaga 13,53. See annab 1046 punkti.

Grit Šadeiko läbis oma rekordit (6280 punkti) püstitades avaala 13,31-ga. Grit tuleb starti viiendas jooksus.

Tõkkesprindi teise jooksu kiireim oli hispaanlanna Maria Vicente 13,62-ga.

Meeste kümnevõistluse avaala, 100 meetri sprint algab kell 12.45.

Võistlus on alanud. Naiste 7-võistluse 100m tõkkejooksu esimese jooksu võitis austerlanna Sarah Lagger ajaga 14,04.

Tere, kergejõustikusõbrad! Täna algaval Götzise jõuproovil püüavad mitmevõistlejad täita ka sügisel peetavate Doha maailmameistrivõistluste norme, mis on kümnevõistluses 8200 punkti ja seitsmevõistluses 6300 punkti. Eesti mitmevõistlejatest on vaid Uibol Doha pilet juba olemas.Janek Õiglase isiklik rekord 8371 punkti pärineb 2017. aasta Londoni MMilt, kus ta viimati kümnevõistluses võistles. Õiglase jaoks on ühtlasi tegu esimese mitmevõistlusega pärast sise-EMil teivashüppes saadud jalavigastust. Karl Robert Saluri isiklik rekord on 8137 punkti.Grit Šadeiko isiklik rekord seitsmevõistluses on 6280 punkti ja pärineb Götzise võistluselt aastast 2017.