OTSEPILT JA -BLOGI | Eesti hoiab EM-il kolmandat kohta. Millise odakaare serveerib publikule Magnus Kirt?

Pühapäev

15:55 M teivashüpe (Robin Nool)

16:15 M vasaraheide (Adam Kelly)

17:45 N 100 m tj (Kreete Verlin)

17:50 M kolmikhüpe (Jaak Joonas Uudmäe)

18:00 M kettaheide (Martin Kupper)

18:05 M 110 m tj (Keiso Pedriks)

18:15 N kuulitõuge (Kätlin Piirimäe)

18:20 M 800 m (Rasmus Kisel)

18:30 N 1500 m (Liina Tšernov)

18:45 M 3000 m tak (Kaur Kivistik)

19:05 N kõrgushüpe (Grete Udras)

19:08 N 200 m (Kreete Verlin)

19:20 M 200 m (Ken-Mark Minkovski)

19:30 N kaugushüpe (Ksenija Balta)

19:35 N 5000 m (Kaisa Kukk)

20:00 M 3000 m (Olavi Allase)

19:40 N odavise (Gedli Tugi)

20:20 N 4 x 400 m (Helin Meier, Annika Sakkarias, Liina Tšernov, Marielle Kleemeier, Liis Roose)

20:40 M 4 x 400 m (Karl Erik Nazarov, Jaak-Heinrich Jagor, Erik Jagor, Marek Niit, Rivar Tipp)

Stardinimekirjad

Kõik tulemused



Kergejõustiku võistkondlik EM

Märt Roosna: Karoli Käärt ei suuda 2,2-meetrises vastutuules peetud 100 meetri jooksus enamat kui 12,44. Nõrgemas jooksus jäi selja taha vaid grusiin, kokkuvõttes 11. koht.

Märt Roosna: Ütleme nii, et Magnus Kirdil pole täna liiga palju tugevaid konkurente.

Märt Roosna: Kolme ala järel on Eesti ilusti suures mängus sees.

Märt Roosna: Ilusti lõpuni võidelnud Jagor püstitab 400 meetri tõkkedistantsil oma hooaja tippmargi.

Märt Roosna: Mülla toob teivashüppes 3.85ga tubli viienda koha.

Märt Roosna: Punktiseis kahe ala järel.

Märt Roosna: Liis Roose on 400 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi lähedase aja 59,86ga viies.

Märt Roosna: Mülla ületab 3.85.

Märt Roosna: Müllab ületab 3.75 ja jätkab hüppamist.

Märt Roosna: 100 meetri B-jooksus on meie teatevõistkonna liikmed Õilme Võro ja Annika Sakkarias saanud kirja ajad 12,10 ja 12,93.

Märt Roosna: Marleen Mülla on teivashüppes ületanud 3.55, kuid 3.75 ajas ta esimesel katsel maha.

Suurim fänn: Sellise nutuse näoga ei saagi kaugele heita.Kalev

Märt Roosna: Anna Maria Orel teeb viimases voorus pikima heite, Eesti alustab EMi neljanda kohaga, maksimaalsed 12 silma lähecad Lätile.

Märt Roosna: Orel 61.66. Ei ole seda õiget minekut meie rekordinaisel, samas pole hullu, jätkuvalt neljas. Ilmselt pääseb ka lõppvooru.

Märt Roosna: Süsteem on selline, et kõigil on kolm katset ja neli esimest saavad ka neljanda.

Märt Roosna: Orel heidab teises voorus 61.93, koht endiselt neljas.

Märt Roosna: Orel saab avavoorus kirja 60.90 ja on esialgu neljas.

Märt Roosna: Tere, kergejõustikusõbrad! Võistlus on kohe algamas, esimesed alad on naiste vasaraheide ja teivashüpe. Loodame, et Anna Maria Orel toob Eestile kohe kõrged punktid ära.

