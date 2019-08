OTSEPILT JA -BLOGI | Eesti hoiab EM-il kolmandat kohta. Magnus Kirt tõi odaviskes Eestile alavõidu

Pühapäev

15:55 M teivashüpe (Robin Nool)

16:15 M vasaraheide (Adam Kelly)

17:45 N 100 m tj (Kreete Verlin)

17:50 M kolmikhüpe (Jaak Joonas Uudmäe)

18:00 M kettaheide (Martin Kupper)

18:05 M 110 m tj (Keiso Pedriks)

18:15 N kuulitõuge (Kätlin Piirimäe)

18:20 M 800 m (Rasmus Kisel)

18:30 N 1500 m (Liina Tšernov)

18:45 M 3000 m tak (Kaur Kivistik)

19:05 N kõrgushüpe (Grete Udras)

19:08 N 200 m (Kreete Verlin)

19:20 M 200 m (Ken-Mark Minkovski)

19:30 N kaugushüpe (Ksenija Balta)

19:35 N 5000 m (Kaisa Kukk)

20:00 M 3000 m (Olavi Allase)

19:40 N odavise (Gedli Tugi)

20:20 N 4 x 400 m (Helin Meier, Annika Sakkarias, Liina Tšernov, Marielle Kleemeier, Liis Roose)

20:40 M 4 x 400 m (Karl Erik Nazarov, Jaak-Heinrich Jagor, Erik Jagor, Marek Niit, Rivar Tipp)

Märt Roosna: Rivar Tipp oli kokkuvõttes seitsmes.

Bob: Bertemes tõukas nädala eest rahvusrekordiks 22.22, aga seda pole vist korraldajatel teada veel :)

Kaspar Ruus: Rivar Tipp sai meeste 400m esimeses jooksus isikliku rekordiga 47,61 võidu! Teine jooks on veel ees.

Kaspar Ruus: Üldseis 13. ala järel. Eesti tõusis teiseks, aga konkurendid on lähedal!

Kaspar Ruus: Vahepeal on tulnud ka meeste 1500m jooksu tulemused ja Kaur Kivistikule kolmas koht.

Kaspar Ruus: Meier sai naiste 400m jooksus kokkuvõttes seitsmenda koha.

Kaspar Ruus: Meier võitis oma 400m jooksu ajaga 55,52, mis on tema senise hooaja parim tulemus. 400m eeldatavalt tugevam jooks on siiski veel ees.

Kaspar Ruus: Tšernov tegi tugeva lõpu ja sai kolmanda koha, ajaks hooaja uus tippmark 9.22,17. Eestile 10 lisapunkti!

Kaspar Ruus: Parasjagu on käimas naiste 3000m jooks, eestlastest stardis Liina Tšernov.

Kaspar Ruus: Naiste kolmikhüppes jäi Merilyn Uudmäe kolmandaks tulemusega 13.56.

Kaspar Ruus: Oleme veel võlgu meeste 1500m jooksu tulemused, kus võistles eestlastest Kaur Kivistik, aga paraku ajavõtusüsteem veel aegu ei näita.

Seppo: Kordusest oli näha, et Kirdi parima katse ajal seisid kohtunikud 60 m joone juures ja suur oli nende üllatus kui keegi 80 meetri kanti viskas :)

Kaspar Ruus: Galeta laeks jäi 19.57 ja kolmas koht. Võidutses Bertemes uue rahvusrekordiga 21.62!

Siim: Meeletu trügimine 1500 ikka käis, mõni mees tuli rohkem poksima kui jooksma. Sealt tuleks küll paar tükki maha võtta.

Kaspar Ruus: Eesti paikneb üldarvestuses 3. kohal.

Kaspar Ruus: Kirt ei saanud ka viimasel katsel tulemust kirja ehk tema laeks jääb täna 81.47. Eestlasele siiski kindel alavõit ja Eesti teenis juurde 12 punkti.

Kaspar Ruus: Kelly Nevolihhin sai 800m jooksus ajaga 2.08,79 7. koha.

Kaspar Ruus: Galeta parandas kuulitõukes teisel katsel tulemust (19.57), aga on langenud kolmandaks. Võimsa tulemusega 21.12 on läinud liidriks Bob Bertemes, teine on Filip Mihaljevic (21.03).

Oda: Tuuleolud ei ole Kirdile vist väga meeldivad hetkel. Väga kiiresti tuleb oda alla

Märt Roosna: Kirt pole vahepeal juurde saanud, kuid püsib kolme vooru järel 81.47ga esikohal.

Märt Roosna: Nii tõesti oli, Henri Saia ja teisi küpsetati 100 m eel korralikult. Sai oli lõpuks 10,95ga kaheksas.

Niit: Naeruväärne korraldus 100m A finaali jooksjaid küpsetati 15 minutit.

Märt Roosna: Kuulitõukaja Kristo Galeta saab avavoorus kirja 19.09 ja vähemalt hetkel on liider.

Märt Roosna: Odaviske seis avavooru järel.

Tero Pitkamägi: Odaviskes vist ainult Kirdi viset näidataksegi. 😁😁

Märt Roosna: Üldseis nelja ala järel.

Märt Roosna: Kirt viskab avavoorus 81.47 ja edestab järgnevat 13,5 meetriga.

Märt Roosna: Kolmikhüppes hoiab Merilyn Uudmäe 13.35ga kolmandat kohta.

Märt Roosna: Viis meest on juba oda visanud, kuid 70 meetrit pole veel kätte saadud.

Märt Roosna: Karoli Käärt ei suuda 2,2-meetrises vastutuules peetud 100 meetri jooksus enamat kui 12,44. Nõrgemas jooksus jäi selja taha vaid grusiin, kokkuvõttes 11. koht.

Märt Roosna: Ütleme nii, et Magnus Kirdil pole täna liiga palju tugevaid konkurente.

Märt Roosna: Kolme ala järel on Eesti ilusti suures mängus sees.

Märt Roosna: Ilusti lõpuni võidelnud Jagor püstitab 400 meetri tõkkedistantsil oma hooaja tippmargi.

Märt Roosna: Mülla toob teivashüppes 3.85ga tubli 4.-5. koha.

Märt Roosna: Punktiseis kahe ala järel.

Märt Roosna: Liis Roose on 400 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi lähedase aja 59,86ga viies.

Märt Roosna: Mülla ületab 3.85.

Märt Roosna: Müllab ületab 3.75 ja jätkab hüppamist.

Märt Roosna: 100 meetri B-jooksus on meie teatevõistkonna liikmed Õilme Võro ja Annika Sakkarias saanud kirja ajad 12,10 ja 12,93.

Märt Roosna: Marleen Mülla on teivashüppes ületanud 3.55, kuid 3.75 ajas ta esimesel katsel maha.

Suurim fänn: Sellise nutuse näoga ei saagi kaugele heita.Kalev

Märt Roosna: Anna Maria Orel teeb viimases voorus pikima heite, Eesti alustab EMi neljanda kohaga, maksimaalsed 12 silma lähecad Lätile.

Märt Roosna: Orel 61.66. Ei ole seda õiget minekut meie rekordinaisel, samas pole hullu, jätkuvalt neljas. Ilmselt pääseb ka lõppvooru.

Märt Roosna: Süsteem on selline, et kõigil on kolm katset ja neli esimest saavad ka neljanda.

Märt Roosna: Orel heidab teises voorus 61.93, koht endiselt neljas.

Märt Roosna: Orel saab avavoorus kirja 60.90 ja on esialgu neljas.

Märt Roosna: Tere, kergejõustikusõbrad! Võistlus on kohe algamas, esimesed alad on naiste vasaraheide ja teivashüpe. Loodame, et Anna Maria Orel toob Eestile kohe kõrged punktid ära.

