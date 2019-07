OTSEPILT | Eesti jätkab EM-il liidrina, Uibo kaotas kaugushüppes palju punkte, Rosenberg liigub 8000 punkti graafikus

Meeste kaugushüppe kokkuvõte: Maicel Uibo ei saanud keerutavas tuules sammu klappima ja leppis 6.99ga. Rekordigraafikule kaotab ta juba 189 punktiga. Hea võistluse tegi taas Kristjan Rosenberg, kes hüppas 7.34 ning edestab oma rekordigraafikut 66 silmaga. Janek Õiglane hüppas 7.20 (graafikuga seis -110 punkti), suurtes raskustes oli Risto Lillemets, kes sai alles viimases voorus kirja tulemuse 6.55 (-131 punkti). Lisaks vigastas ta teisel katsel kanda.

Kümnevõistlust juhib kahe ala järel Urena (1775), Rosenberg (1768) on 2., Õiglane (1636) 9., Uibo (1615) 11. ja Lillemets (1519) 18. kohal.

Võistkondlik arvestus kolme ala järel: 1. Eesti 7963, 2. Hispaania 7752, 3. Suurbritannia 7730, 4. Ukraina 7685.

TULEMUSED

Märt Roosna: Praegu on teada, et Grit Šadeiko jätkab võistlust, aga kas edasi suudab võistelda ka kaugushüppes kannale haiget teinud Lillemets, on veel selguseta. Märt Roosna: Naiste kõrgushüpe: Klaup on ületanud 1.72 ja jätkab. Šadeiko lõpptulemuseks jäi 1.66, Vaiklal 1.63 ja Jurkatammel 1.60. Märt Roosna: Šadeiko ületas 1.66, aga 1.69 ta ründama ei läinudki, vaid on võistluse lõpetanud. Ei oska hetkel öelda, kas on tegu terviseprobleemiga või on see otsus tehtud mingil muul kaalutlusel. Märt Roosna: Naiste kõrgushüppes on Šadeiko ja Klaup ületanud 1.66, Vaiklal on protokollis 1.63, Jurkatammel 1.60. Märt Roosna: Võistkondlik arvestus kolme ala järel: 1. Eesti 7963, 2. Hispaania 7752, 3. Suurbritannia 7730, 4. Ukraina 7685. Pikki hüppeid Lutskis ei näidatudki, alavõidu teenis 7.38ga Jorge Urena, Rosenberg sai teise koha. Märt Roosna: Lillemets pääses nullist, aga kolmandal katsel saadud 6.55 tähendab kõva punktikadu. Märt Roosna: Kaugushüppe kolmas voor: tuul keerutab, Uibo ei saanud pakule üldse pihta ja piirdus 6.99-ga See jääbki ta parimaks. Aga Rosenberg saab tuule taha ja hüppab 7.34! Juurde saab ka Õiglane - 7.20. Märt Roosna: Keerulisse olukorda on sattunud võistlus 100 meetri rekordiga alustanud Lillemets, kellel pole kaugushüppes kahe vooru järel tulemust. Nüüd tuleb igal juhul märk maha saada. Märt Roosna: Alanud on naiste kõrgushüppe, kõik Eesti sportlased on 1.54 ületanud, üksnes Klaup alustab kõrgemalt. Märt Roosna: Kaugushüppe teine voor: Uibo ei taba pakku, kuid saab tulemuse vähemalt kirja - 6.98. Rosenberg hüppas jälle 7.10. Õiglane juurde ei saanud, 6.88. Märt Roosna: Alanud on meeste kaugushüpe, Rosenberg saab avavoorus kirja 7.10. Paraku Uibo saab esimesel katsel nulli, samuti Lillemets. Õiglane teeb korraliku alguse - 7.17. Märt Roosna: Võistkondlik arvestus kahe ala järel: 1. Eesti 5430, 2. Ukraina 5316, 3. Valgevene 5305. Märt Roosna: Grit Šadeiko sai tugevaimas jooksus 13,52ga kolmanda koha ja ta hoiabki avaala järel kolmandat kohta. "Väga tuuli oli. Muidugi oleksin tahtnud paremat aega, aga võtan selle," ütles Šadeiko vahetult jooksu järel. Rekordigraafikule kaotab ta avaala järel 31 silmaga. Märt Roosna: Mari Klaup-McColl sai tõkkejooksus ajaks 14,17. Märt Roosna: 100 meetri jooksu järel on Rosenberg teine, Lillemets 11., Uibo 12. ja Õiglane 19. Rosenberg juhib oma rekordigraafikut 22 ja Lillemets 19 punktiga, Uibol on -48, Õiglasel -79. Märt Roosna: Hanna-Mai Vaikla alustas võistlust 14,99, Kristella Jurkatamm 14,25ga. Märt Roosna: Meeste 100 meetri jooksu kokkuvõte: Maicel Uibo tegi üsna tagasihoidliku etteaste (11,26), samas asjaolusid arvestades oli see pigem ootuspärane. Janek Õiglase (11,40) etteastele jättis kõva jälje kohtunike saamatu tegutsemine. Valestardi puhul jäeti teine lask tegemata või oli see lihtsalt liiga vaikne, Õiglane ja mitu teist meest said alles 80 meetri peal aru, et tegu oli valestardiga. Selle pingutuse järel ei suutnud nad end kohe jälle 100-protsendiliselt kokku võtta. Kristjan Rosenberg (10,95) alustas hästi, samuti isiklikku rekordit 9 sajandiku võrra kärpinud ja selle 11,23ni viinud Risto Lillemets. Toome varsti teieni ka võistkondliku punktiseisu. Märt Roosna: Viimases jooksus saab Uibo ajaks 11,26. Vanameister Kravtšenko oli pikalt viimane. Märt Roosna: Õiglane leppis seetõttu ajaga 11,40. Märt Roosna: Nüüd kõik õnnestub, aga tundus, et Õiglasel enam seda kõige paremat teravust ei olnud. See totter lugu röövis temalt kindlasti sajandikke. Märt Roosna: Õiglane on juhtunu pärast üsna kuri, sest nüüd tuleb tal teine maksimaalne pingutus kohe otsa teha. Märt Roosna: Nüüd on tehtud parandus Rosenbergi ajas - 10,95. Märt Roosna: Oi jumal küll! Õiglase jooksuga on jama. Alguses tehti valestart, teises samuti, aga märguanne tuli nii hilja, et meie mees jooksis juba lõpuni, enne kui pauku kuulis. Märt Roosna: 21aastane Risto Lillemets kärpis isiklikust rekordist üheksa sajandikku, ajaks 11,23. Märt Roosna: Rosenberg sai ajaks 10,93. Väga korralik algus. Märt Roosna: Ajakava on uudises olemas. Tulemustega on ukrainlastel kehvasti. panda: kas ajakava saaks? ja tulemusi onlines ka kuskilt leiab? Märt Roosna: Samal ajal kui jätkuvalt ei ole avaldatud esimese jooksu aegu on oma jooksu teinud ka Kristjan Rosenberg, kes võitis teise jooksu. Märt Roosna: Risto Lillemets tegi esimeses jooksus visuaalselt korraliku etteaste, olles kolmas. Tema lõpuaega pole veel öeldud. Märt Roosna: Võistlus on kohe algamas meeste 100 meetri jooksuga. Märt Roosna: Ilmateade on igati positiivne. Vihma ei tohiks Lutskis nädalavahetusel sadada, sooja on praegu 17 kraadi, päeva jooksul tõuseb üle 20. Ehk peaks olema mõnusad tingimused: ei liiga külm ega liiga palav. Märt Roosna: https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/tiitlijaht-saluri-tagasilook-ohvrimeelne-kangelane-ja-peibutavad-dollaripakid?id=86713871 Märt Roosna: Tervitus, kergejõustikusõbrad! Stardipaugud hakkavad kõlama kell 10. Loodame, et tulevad põnevad kaks päeva ning Eesti koondis suudab tiitli koju tuua.

Kaks aastat tagasi Tallinnas peetud Superliiga võistluse võitis Ukraina koondis, Eesti sai teise koha, punktisummad olid vastavalt 40 085 ja 39 779. Kolmandaks tuli 39 771 silmaga Prantsusmaa.

Seekord võib suurimateks konkurentideks pidada Ukrainat, Prantsusmaad ja Valgevenet.

Osalejate isiklike rekordite alusel tulemusi paberil kokku lüües saame järgmise pingerea:

1. Eesti 42 657

2. Ukraina 41 614

3. Valgevene 41 306

4. Prantsusmaa 40 851

5. Suurbritannia 40 762

6. Hispaania 40 704

7. Šveits 38 715

Holland lähetas võistlema vaid naised, meeste kohta öeldi selgituseks, et võistkondliku EMiga ajaliselt liiga lähedale on paigutatud U23 EM ja U20 EM. Valgevene puhul tuleb arvestada, et nende punktisumma sisse on rehkendatud ka Lutskis võistleva Andrei Kravtšenko isiklik rekord 8617. 2008 olümpiahõbeda võitnud ning 2014 Euroopa meistriks kroonitud mees ei ole vahepeal neli hooaega võistelnud, juunis comeback'i tehes kogus vanameister 7827 punkti.

Ehk Eesti on suur favoriit, peaasi on teha nö oma tulemus ära, vältida nulle ja katkestamisi.

Eesti koondise juht Kristel Berendsen kinnitas, et Lutskis minnakse starti kõrgete sihtidega. "Kindlasti läheme võitma. Usun, et kui kõik koondislased teevad nii-öelda oma tulemuse ära, siis on see väga reaalne eesmärk. Meie koosseis on väga hea ja viimast korda peetavat võistlust oleks ju tore Euroopa meistritiitliga lõpetada," kommenteeris Berendsen.

Ajakava:

10.00 kümnevõistluse 100 m jooks

10.30 seitsmevõistluse 100 m tj jooks

10.55 kümnevõistluse kaugushüppe

11.25 seitsmevõistluse kõrgushüppe

13.00 kümnevõistluse kuulitõuge

17.00 kümnevõistluse kõrgushüpe

17.10 seitsmevõistluse kuulitõuge

18.50 seitsmevõistluse 200 m jooks

19.40 kümnevõistluse 400 m jooks

Eesti koondis EMil:

Mehed:

Maicel Uibo (rekord 8514 punkti, hooaja parim tulemus 8353 punkti)

Rekordi seeria: 11,04; 7.57; 14.78; 2.12; 50,32; 14,66; 46.58; 5.30; 61.75; 4.27,54

Hooaja tippmargi seeria: 11.22; 7.28; 14.95; 2.15; 50.93; 14.68; 46.38; 5.30; 62.50; 4:37.95

Janek Õiglane (8371; 8050)

Rekordi seeria: 11,08; 7.33; 15.13; 2.05; 49,58; 14,56; 42.11; 5.10; 71.73; 4.39,24

Hooaja tippmargi seeria: 11,28; 7.26; 15.06; 1.91; 50.82; 14,81; 43.75; 4.90; 69.00; 4.34,64

Kristjan Rosenberg (7950; 7950)

11,05; 7.16; 14.59; 2.10; 48,87; 15,15; 41.10; 4.85; 52.37; 4.34,85

Risto Lillemets (7853; 7853)

11,32; 7.19; 13.79; 2.02; 50,30; 14,98; 41.50; 4.70; 61.72; 4.31,40

Naised:

Grit Šadeiko (6280; 6162)

Rekordi seeria: 13,31; 1.74; 13.89; 24,69; 6.17; 48.35; 2.16,86

Hooaja tippmargi seeria: 13,25; 1.69; 13.17; 24,69; 6.13; 48.34; 2.17,26

Mari Klaup-McColl (6023; puudub)

13,78; 1.77; 13.06; 25,77; 6.00; 49.87; 2.20,59

Kristella Jurkatamm (5519, 5143)

Rekordi seeria: 13,92; 1.62; 11.30; 25,76; 5.76; 46.93; 2.24,82

Hanna-Mai Vaikla (5356; 5100)

Rekordi seeria: 14,91; 1.62; 11.98; 26,53; 5.88; 47.74; 2.29,18